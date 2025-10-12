OxygenOS 16 è ufficiale: presentazione il 16 ottobre, ma non ci sarà OnePlus 15

OnePlus OxygenOS 16

OnePlus ha fissato per il 16 ottobre la presentazione ufficiale di OxygenOS 16, la nuova versione del sistema operativo basato su Android 16. L’evento, anticipato dallo slogan “Smarter than you think”, avrà come tema centrale l’intelligenza artificiale e segnerà un passaggio chiave per il software del marchio cinese. Tuttavia, resta ancora un’incognita sul debutto del prossimo flagship OnePlus 15, inizialmente atteso entro fine ottobre.

OxygenOS 16: l’intelligenza artificiale al centro

OxygenOS 16 rappresenta un’evoluzione importante per l’interfaccia OnePlus, che negli ultimi anni ha progressivamente integrato sempre più elementi di Android puro, mantenendo però un’identità distinta per fluidità e coerenza visiva. La nuova versione punta a rendere il sistema “più intelligente” grazie alla profonda integrazione con Gemini, l’AI sviluppata da Google e già disponibile su Android 16.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’AI avrà accesso a Mind Space, l’app di benessere digitale che raccoglie abitudini e preferenze dell’utente, per restituire risposte contestuali e personalizzate. L’obiettivo è costruire un sistema operativo capace di anticipare i bisogni quotidiani, adattando funzioni, notifiche e suggerimenti al contesto.

OxygenOS 16 sarà dunque il primo software OnePlus interamente progettato per convivere con gli agenti AI integrati di Google, aprendo la strada a un’esperienza più interattiva, non più basata solo su tocchi e gesture, ma su dialoghi e automatismi intelligenti.

Presentazione fissata per il 16 ottobre

La data è ufficiale: 16 ottobre 2025. OnePlus terrà un evento dedicato al lancio di OxygenOS 16, confermando così le voci circolate nelle ultime settimane. La società non ha anticipato altri dettagli, ma la scelta di dedicare un evento esclusivo al sistema operativo lascia intendere un aggiornamento di grande portata, probabilmente con nuove funzioni AI, strumenti di produttività migliorati e un’interfaccia più dinamica.

OxygenOS rimane la versione occidentale del software OnePlus, mentre in Cina continua a esistere HydrogenOS, un sistema separato e più strettamente legato all’ecosistema Oppo. Per questo motivo, il debutto del nuovo OS non avverrà in parallelo con la presentazione dello smartphone in Cina, ma avrà un calendario indipendente.

OnePlus 15: tra voci e date contrastanti

La domanda inevitabile riguarda il OnePlus 15, dispositivo che dovrebbe essere il primo a montare OxygenOS 16 di serie. Secondo le indiscrezioni più accreditate, lo smartphone verrà annunciato in Cina il 27 ottobre, mentre il lancio internazionale sarebbe fissato al 13 novembre.