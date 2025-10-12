Gboard Dial: l’esperimento retrò di Google che trasforma la scrittura digitale

Google torna a sorprendere con un’idea che mescola ironia e ingegno. Dalla divisione giapponese arriva Gboard Dial, una tastiera che manda in pensione i tasti tradizionali per introdurre un meccanismo rotante ispirato ai vecchi telefoni SIP. Un oggetto che sembra uscito da un museo ma che, nelle mani di Google, diventa un prototipo di design interattivo.

La tastiera non si preme, si gira. Ogni lettera o numero è collocato su una ghiera. Basta inserire il dito, ruotare in senso orario e attendere che la molla riporti tutto alla posizione iniziale. Il suono metallico della rotazione è un dettaglio che evoca la nostalgia di un tempo in cui la tecnologia era fatta di gesti fisici e non di tocchi sul vetro.

L’ironia di Google tra nostalgia e open source

L’idea nasce dal desiderio di riscoprire la dimensione tattile della scrittura. Niente touchscreen, niente velocità, ma un’esperienza più rilassata e quasi meditativa. Google racconta Gboard Dial come un modo per “reimmaginare l’interazione digitale”, fondendo il passato con il presente in una chiave divertente e creativa.

Il design, curato e compatto, presenta tre dischi principali, ciascuno dedicato a lettere, numeri o comandi. Anche il tasto Invio segue la logica della rotazione. Il video di lancio inizia con un proverbio giapponese: “Chi va piano va sano e lontano”. Una frase che sintetizza lo spirito del progetto. Gboard Dial invita a rallentare e a riscoprire la lentezza come valore, trasformando la digitazione in un rituale consapevole.

Google però non ha messo in commercio il dispositivo, ma ha reso il progetto open source su GitHub. Chiunque, con un po’ di ingegno, può costruirne una versione artigianale e personalizzata. È un modo per coinvolgere la community e stimolare la creatività, più che per lanciare un vero prodotto di massa. In realtà, dietro la provocazione c’è anche una riflessione più profonda. In un mondo dominato dall’intelligenza artificiale e dalla produttività, l’ azienda propone un ritorno alla manualità, alla lentezza del gesto e al piacere del suono meccanico.