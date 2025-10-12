Ad
Nuovo robot arciere sfida i campioni olimpionici?

In Corea arriva una novità interessante per il settore della robotica: qui un robot arciere sembra pronto a sfidare i migliori atleti.

scritto da Margareth Galletta
Nel cuore di Gwangju, l’attenzione del pubblico è stata attirata da una sfida senza precedenti nel mondo del tiro con l’arco. Per la prima volta, i migliori arcieri della Corea del Sud si sono confrontati con un robot capace di leggere il vento e correggere la traiettoria dei propri tiri in tempo reale. La competizione ha trasformato il classico sport di precisione in uno spettacolo. L’evento si è svolto durante i campionati Hyundai Motor Chung Mong-koo Cup del 3 ottobre 2025. Il tutto è avvenuto su un campo allestito secondo le stesse regole e standard delle competizioni olimpiche. Mentre la pioggia rendeva ogni tiro più impegnativo, il robot progettato da Hyundai ha mostrato una sorprendente abilità nel calibrare angolo e forza dei tiri grazie a sensori avanzati.

Nuovo robot arciere mostra le sue abilità in una competizione

Il dispositivo ha centrato numerose “10” consecutive, dimostrando una precisione quasi perfetta. La nazionale coreana, però, è riuscita a superare il robot, chiudendo la gara 55 a 54. Nella categoria compound bow, gli atleti umani hanno confermato la propria superiorità, sottolineando una costanza e un controllo che la macchina non riesce ancora a replicare completamente.

E non è tutto. In tale occasione è stato presentato anche Spot, il cane robot di Boston Dynamics, affiliata Hyundai. Quest’ultimo è stato incaricato di trasportare le frecce lungo il campo. La sua presenza ha sottolineato il contrasto tra la tradizione del tiro con l’arco e le possibilità offerte dalla robotica, aggiungendo un elemento scenografico che ha catturato l’attenzione del pubblico. Si tratta di innovazioni che confermano come tecnologia e sport possano integrarsi, aumentando precisione e consapevolezza degli atleti.

L’esperimento di Gwangju rappresenta più di una semplice sfida tra uomo e macchina. Apre una prospettiva inedita sul futuro dello sport competitivo, in cui robotica e talento umano potrebbero coesistere e collaborare. La gara dimostra che la tecnologia non sostituisce, ma stimola e arricchisce l’abilità umana, offrendo nuovi scenari per allenamento, strategia e spettacolo sportivo.

