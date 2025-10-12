La Cina pubblica l’iconica foto della sonda Tianwen 2

È curioso come a volte basti un’immagine per farci sentire minuscoli e meravigliati allo stesso tempo. È quello che è successo quando la China National Space Administration ha pubblicato una fotografia della sonda Tianwen 2: un autoritratto spaziale in cui il protagonista, un piccolo emissario metallico della Terra, si guarda allo specchio e vede dietro di sé il nostro pianeta, lontano 43 milioni di chilometri. Un puntino luminoso, fragile e bellissimo, sospeso nel buio infinito.

Tianwen 2 cattura un selfie spaziale con la Terra

La foto, resa pubblica il 1° ottobre 2025, non è una data casuale: è la Festa Nazionale cinese, e quel piccolo rettangolo rosso con le cinque stelle dorate impresso sul corpo della sonda sembra quasi una firma orgogliosa, un messaggio muto lanciato nello spazio per dire “siamo qui, stiamo arrivando sempre più lontano”. Eppure, al di là del simbolismo, c’è qualcosa di profondamente poetico in questo scatto: un oggetto costruito dall’uomo che ritrae se stesso e la sua casa, in un gesto che ricorda i nostri selfie, ma in versione cosmica.

Tianwen 2 è partita con una missione ambiziosa: studiare l’asteroide Kamo’oalewa, una minuscola roccia che danza quasi in sincronia con la Terra. Gli scienziati sospettano che possa essere un frammento lunare, espulso da un antico impatto. Se così fosse, quell’incontro previsto per luglio 2026 potrebbe raccontarci un pezzo della nostra stessa storia. La sonda, nel frattempo, continua a testare i propri sistemi, preparando la delicata fase di raccolta dei campioni che torneranno sul nostro pianeta nel 2027.

Ma non finirà tutto lì. Dopo aver completato la sua prima impresa, Tianwen 2 userà la gravità terrestre come una fionda per ripartire verso un’altra destinazione: la cometa 311P/PANSTARRS, che raggiungerà intorno al 2035. È come se la Cina avesse deciso di scrivere il suo diario di viaggio nel cosmo, tappa dopo tappa, con una determinazione silenziosa ma inarrestabile.

Negli ultimi anni, il programma spaziale cinese è passato da semplice spettatore a protagonista. Le missioni Chang’e hanno riportato campioni lunari, Tianwen 1 ha messo un rover su Marte, e persino le startup private – come Space Pioneer – stanno entrando in gioco, inseguendo colossi come SpaceX con razzi riutilizzabili di nuova generazione.

E mentre noi guardiamo quella foto, minuscola ma piena di significato, è difficile non sentire un po’ di nostalgia e di speranza. Perché, in fondo, ogni volta che uno dei nostri occhi robotici si volta indietro e ci ritrae da lontano, ci ricorda la stessa cosa: quanto siamo piccoli, sì, ma anche quanto siamo capaci di guardare lontano.