Il “caso CrowdStrike” diventa pubblicità: Apple lancia il suo messaggio

Apple continua a far parlare di sé grazie a una strategia di marketing davvero geniale. Sappiamo che i dispositivi di Apple sono tra i più amati degli utenti. Non solo iPhone, ma l’azienda di Cupertino risulta essere leader anche in altri settori, come quelli dei tablet, dei computer e altri dispositivi.

In particolare il Mac, famiglia di computer prodotti da Apple, sono particolarmente apprezzati dagli utenti. In primis per chi voglia continuare a rimanere nell’ecosistema Apple, acquistando dunque l’iPhone, l’iPad, e come prolungamento naturale anche il Mac. Questa scelta è sicuramente sensata perché permette di trasferire file all’istante e sincronizzare automaticamente le applicazioni.

Ma ci sono anche altri motivi per cui scegliere un Mac può rappresentare un’ottima decisione per gli utenti, tra cui la stabilità e affidabilità del suo sistema operativo, e soprattutto la sicurezza.

A proposito della sicurezza dei Mac, la strategia di marketing nominata prima, riguarda proprio uno spot per ribadire quanto il computer di Apple sia sicuro.

Apple: lo spot che esalta la sicurezza del Mac

Apple ha deciso di utilizzare l’ironia per il suo nuovo spot. In particolare, la pubblicità pensata per esaltare la sicurezza dei suoi Mac, punzecchia anche il rivale, citando il caso CrowdStrike.

Il caso CrowdStrike fa riferimento all’incidente globale accaduto il 19 luglio 2024, a causa di un aggiornamento difettoso del software di sicurezza CrowdStrike Falcon. Quest’ultimo aveva causato su numerosi computer Windows un bug. In particolare, appariva una schermata blu che rendeva impossibile accedere ai sistemi. Si tratta infatti di uno dei più grandi blackout digitali che siano mai stati registrati.

Nello spot di Apple appaiono diversi impiegati che stanno lavorando al proprio PC durante una fiera. All’improvviso, tutti i computer si bloccano e appare la famosa schermata blu, riferimento ironico proprio a quello che è successo qualche mese fa. Il video termina poi con l’invito a utilizzare i Mac, poiché dispositivi più sicuri. La pubblicità di Apple è sicuramente un’idea geniale di strategia marketing, che vuole esaltare la sicurezza dei propri computer.