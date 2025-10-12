Ad
AliExpress, nuovi sconti con tanti prezzi bassi per tutti

Nuovi sconti si prospettano all'orizzonte su AliExpress con i prezzi più bassi del momento.

scritto da Denis Dosi
Le occasioni su AliExpress si sprecano con tantissimi prezzi bassi che gli utenti devono saper cogliere al volo per essere sicuri di spendere poco e godere ugualmente di tecnologia (ma non solo) di ultima generazione. Il rapporto qualità/prezzo è nettamente favorevole, presentando inoltre la possibilità di raggiungere anche la spedizione a domicilio gratuita, oltre che effettuata direttamente dall’interno dell’Unione Europea.

AliExpress, ecco quali sono i prodotti in promozione oggi

  • Ciabatta da 3 metri con 8 pad e 3 USB + 1 USB C (2500W/10A) protezione da overdrive con Switche indipendente – PREZZO: 14,57 euro al posto di 31,16 euro – LINK.
  • Interruttore presa telecomando intelligente senza fili 433Mhz 220V 3000W15A EU FR presa universale telecomando ON OFF prese elettriche per la luce – PREZZO: 0,88 euro al posto di 7,25 euro – LINK.
  • UGREEN Bluetooth Audio ricevitore adattatore per auto Wireless Car 3.5mm Jack Mic vivavoce Bluetooth 5.3 per accessori auto altoparlante – PREZZO: 9,93 euro al posto di 42 euro – LINK.
  • Nuova console di gioco portatile ultra retrò R36 Sistema Linux open source da 4,0 pollici Console di gioco portatile con lettore video portatile da 128 GB – PREZZO: 30 euro al posto di 75 euro – LINK.
  • POCO X7 Pro Versione globale Cellulare 256GB / 512GB Dimensity 8400-Ultra 6.67″ Display 120Hz 6000mAh 5G NFC – PREZZO: 244 euro al posto di 394 euro – LINK.
  • Essager Power Bank 30000mAh 22.5W PD Caricabatteria portatile Powerbank a ricarica rapida per iPhone 15 14 13 12 Pro Max Huawei – PREZZO: 10 euro al posto di 27 euro – LINK.
  • Lenovo thinkplus Penna stilo universale per tablet Android ios Accessori iPad Tavoletta da disegno Schermo capacitivo Penna Bluetooh 17BL – PREZZO: 12 euro al posto di 31 euro – LINK.
  • Supporto per caricabatterie Wireless veloce da 30W per iPhone 15 14 13 8 Samsung S20 S21 Apple Watch 8/7 Samsung Galaxy 6/5 stazione di ricarica 3 In 1 – PREZZO: 9,29 euro al posto di 25 euro – LINK.
  • Hagibis Dispositivo di raffreddamento magnetico per telefono cellulare Ventola di raffreddamento universale Radiatore per telefono cellulare per iPhone 17 Pro Black Shark Gaming Live Stream – PREZZO: 12 euro al posto di 26 euro – LINK.

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

