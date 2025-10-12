Fraimic, la cornice digitale che usa l’AI di OpenAI per creare arte con la voce

Un quadro che ascolta e dipinge ciò che dici. È esattamente questa l’idea alla base di Fraimic, la nuova cornice digitale che sta conquistando Kickstarter. In pochi giorni, il progetto ha superato 700.000€ di finanziamento con oltre 1.300 sostenitori, diventando una delle campagne tecnologiche più discusse del momento.

Fraimic è una tela e-ink intelligente capace di generare opere d’arte personalizzate con la voce. Basta pronunciare una descrizione e il dispositivo, grazie alla tecnologia AI di OpenAI, trasforma le parole in immagini realistiche e uniche. Nessuna app, nessuna connessione Bluetooth. Tutto avviene in modo naturalenenin tempo reale tramite un semplice comando vocale.

Fraimic: tecnologia e design minimalista, arte sostenibile che dura anni

Il risultato ricorda i quadri animati di Harry Potter, con l’aggiunta della precisione digitale e dell’efficienza energetica. Il display e-ink, disponibile nei formati 13,3 e 31,5”, offre colori morbidi e realistici, riflettendo la luce come la carta. Il prezzo varia da 299 a 699 dollari, a seconda della versione scelta, senza abbonamenti o costi aggiuntivi.

Oltre al fascino estetico, Fraimic punta anche sulla longevità. La batteria ha un’autonomia sorprendente. Parliamo infatti di fino a cinque anni per il modello più piccolo e quattro per quello grande, poiché lo schermo consuma energia solo quando cambia immagine. Ogni unità è dotata di rotazione automatica, così la cornice può essere disposta in verticale o orizzontale, adattandosi a qualsiasi spazio. Può essere appesa al muro così com’è, oppure inserita in cornici standard Ikea per integrarsi in ambienti domestici o professionali.

La startup dietro Fraimic promette le prime spedizioni per la primavera 2026, un obiettivo realistico ma non scontato, vista la natura dei progetti su Kickstarter. L’ entusiasmo del pubblico lascia pochi dubbi sul potenziale del prodotto. Fraimic rappresenta un nuovo modo di intendere l’arte. La quale non viene più creata da un artista, ma co-creata dall’utente insieme all’intelligenza artificiale. Un equilibrio inedito tra tecnologia, estetica e interazione umana, in cui la voce diventa pennello e la macchina si trasforma in interprete della creatività personale.