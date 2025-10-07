OpenAI, Sora apre ai personaggi di film e fumetti ma ci sono delle regole

OpenAI si prepara a introdurre una novità importante per Sora, la piattaforma di generazione video basata su intelligenza artificiale. Dopo mesi di discussioni legate al copyright e all’uso improprio di contenuti protetti, l’azienda guidata da Sam Altman ha confermato l’arrivo delle collaborazioni ufficiali con personaggi di fantasia, ovvero i cosiddetti camei.

A dare la notizia è stato Bill Peebles, responsabile del team Sora, che ha spiegato come la funzione sia già inserita nella roadmap di sviluppo e verrà annunciata “molto presto”. L’obiettivo è introdurre un sistema autorizzato che permetta di utilizzare personaggi di film, fumetti e serie TV in modo legittimo, rispettando i diritti dei titolari delle opere.

La decisione arriva dopo una lunga serie di polemiche, nate dai video generati da utenti che avevano utilizzato personaggi noti in contesti inappropriati o illegali: da SpongeBob in versioni estremiste fino ai Pokémon trasformati in criminali, passando per parodie di Breaking Bad. Con la nuova politica, OpenAI intende riportare ordine, introducendo un sistema regolato e approvato dagli effettivi proprietari delle licenze.

Un nuovo modello di gestione del copyright

Alla base di questo cambiamento c’è la revisione della controversa politica di opt-out, che in passato consentiva agli autori di escludere i propri contenuti solo su richiesta esplicita. Altman ha annunciato che il sistema sarà sostituito da un approccio più “granulare”, simile a quello già in uso per l’impiego di immagini e voci generate con l’AI.

In pratica, gli autori e le case di produzione potranno decidere con precisione quando e in quali contesti i loro personaggi potranno comparire nei video generati. Il CEO ha spiegato che diversi titolari di diritti si sono mostrati entusiasti della possibilità di sviluppare una nuova forma di fan fiction interattiva, dove i contenuti nati dalla creatività degli utenti convivono con regole chiare e accordi economici trasparenti.

È previsto anche un sistema di revenue sharing, che consentirà ai detentori delle proprietà intellettuali di ricevere una compensazione proporzionata all’utilizzo dei propri personaggi. Altman ha però precisato che il modello economico richiederà una fase iniziale di “prove ed errori” prima di trovare un equilibrio definitivo.

Una nuova fase per l’AI nel mondo dell’intrattenimento

Con il recente lancio di GPT-5, OpenAI si trova nuovamente al centro dell’attenzione per la gestione dei diritti d’autore e per l’impatto energetico dei suoi modelli. L’apertura di Sora ai contenuti ufficiali rappresenta un passo significativo verso un ecosistema in cui l’AI non sostituisce, ma collabora con i creatori originali, aprendo la strada a una forma di intrattenimento condiviso tra utenti, artisti e aziende.

Se il piano dovesse funzionare, Sora potrebbe diventare la prima piattaforma AI a integrare contenuti sotto licenza in modo regolamentato, segnando l’inizio di una nuova era per la produzione audiovisiva generata dall’intelligenza artificiale.