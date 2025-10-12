Amazon Web Services presenta Quick Suite, l’AI che rivoluziona il lavoro in azienda

Amazon Web Services ha annunciato Quick Suite, una piattaforma di intelligenza artificiale agentica sviluppata per migliorare la produttività e l’efficienza delle aziende. L’obiettivo è chiaro: offrire una tecnologia realmente utile nel contesto lavorativo, capace di superare i limiti delle AI pensate per l’uso personale, spesso poco integrate con i sistemi aziendali o limitate dall’accesso ai dati interni.

Con Quick Suite, i dipendenti possono ricercare informazioni, automatizzare flussi di lavoro, analizzare dati e interagire con diverse applicazioni in modo rapido e sicuro. La piattaforma si collega direttamente ai principali strumenti aziendali, come Salesforce, Slack e ai servizi AWS – tra cui S3 e Redshift – garantendo al tempo stesso la piena tutela della privacy e la protezione dei dati sensibili.

Un sistema modulare con cinque componenti principali

Quick Suite è strutturata in cinque moduli, completamente integrati tra loro. Il primo è Quick, un assistente conversazionale che consente di creare agenti AI personalizzati, in grado di comprendere e rispondere a richieste in linguaggio naturale, operando direttamente sui sistemi aziendali.

Segue Quick Index & Spaces, un insieme di strumenti dedicati alla connessione e all’organizzazione di informazioni provenienti da repository interni, wiki e intranet, con oltre 1.000 integrazioni supportate. Quick Sight, invece, si concentra sull’analisi e la visualizzazione dei dati, generando riepiloghi, previsioni e insight basati su prompt testuali.

C’è poi Quick Research, che permette di effettuare ricerche avanzate tra fonti interne ed esterne – più di 200 testate verificate – e di produrre automaticamente report e citazioni. Chiude la suite Quick Flows & Automate, dedicata all’orchestrazione dei processi aziendali complessi attraverso automazioni gestite dall’intelligenza artificiale.

Un’AI pronta per l’uso professionale

Grazie al protocollo MCP, Quick Suite può integrarsi con un ampio ecosistema di applicazioni esterne, offrendo una scalabilità elevata e un’infrastruttura sicura. Diverse aziende, tra cui DXC, Vertiv, Jabil, Propulse Lab e Kitsa, stanno già testando la piattaforma, registrando miglioramenti tangibili in termini di efficienza operativa e riduzione dei tempi di gestione.