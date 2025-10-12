Arrivano le prime novità dell’aggiornamento di sistema di Google di ottobre 2025: cosa cambia?

Android

Google ha rilasciato il primo bollettino del mese di ottobre dedicato agli aggiornamenti di sistema per Android, distribuiti attraverso i Google Play Services e gli aggiornamenti del Play Store. Come di consueto, il pacchetto interessa una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, Android TV, Google TV, Wear OS, Android Auto e Chromebook. Si tratta della prima parte del bollettino mensile, pubblicata come ogni primo lunedì del mese. Altre modifiche e patch verranno aggiunte nel corso delle prossime settimane, seguendo la consueta cadenza progressiva scelta da Google per questi aggiornamenti.

Aggiornamento Google Play Services 25.39

La versione 25.39 dei Google Play Services introduce diverse migliorie che riguardano la gestione degli account, la sicurezza e i servizi per sviluppatori. È disponibile dal 6 ottobre 2025 e si installa in automatico su tutti i dispositivi compatibili.

Sul fronte della gestione dell’account, arrivano tre novità principali:

Il supporto ad Avvio rapido anche per gli account supervisionati, cioè quelli utilizzati da minori o profili con limiti amministrativi;

L’introduzione di temi aggiornati e coerenti in tutte le sezioni di configurazione della supervisione parentale;

Un nuovo design per l’immagine del profilo, allineato all’estetica più moderna del Material You.

Per quanto riguarda i servizi per sviluppatori, Google aggiunge nuovi strumenti che permettono di integrare nelle app processi legati alla sicurezza, alla privacy e alla gestione degli account. L’obiettivo è semplificare l’interazione tra applicazioni di terze parti e i sistemi di autenticazione Google, riducendo al minimo gli errori o i conflitti con il framework principale del sistema operativo.

Sicurezza, privacy e nuovi controlli intelligenti

L’aspetto più rilevante dell’aggiornamento riguarda le funzioni di sicurezza ed emergenza. La versione di ottobre potenzia la funzione “Avvisi per contenuti sensibili” in Google Messaggi, che ora riesce a rilevare immagini e video contenenti nudità esplicita. Il sistema interviene automaticamente mostrando un avviso all’utente prima che il contenuto venga aperto, per offrire maggiore protezione soprattutto ai minori.

Google introduce inoltre un miglioramento della modalità “Non disturbare” durante la guida, per ridurre le distrazioni e migliorare la sicurezza stradale. Questa funzione, già attiva da tempo su Android Auto e sugli smartphone Pixel, diventa ora più precisa nel riconoscere le situazioni in cui è necessario limitare le notifiche.

Le novità si inseriscono nel piano di Google per rendere il sistema operativo più proattivo nella tutela dell’utente, con algoritmi in grado di prevenire rischi legati ai contenuti sensibili e all’uso improprio del dispositivo.

Aggiornamento Google Play Store 48.3

Oltre ai Google Play Services, l’aggiornamento di ottobre include anche la versione 48.3 del Google Play Store, rilasciata sempre il 6 ottobre. Tra le modifiche minori, Google segnala icone aggiornate nelle notifiche di Play Protect, il sistema di protezione che analizza app e comportamenti sospetti per prevenire installazioni malevole.