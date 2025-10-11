WhatsApp: ecco il gruppo più pericoloso del momento in Italia

Quando parliamo di mandare i messaggi, ovviamente l’applicazione che viene in mente a tutti quanti è WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica tinta di verde infatti è la più diffusa in tutto il pianeta e vanta un bacino di utenti che continua a crescere senza sosta, ormai da oltre un decennio, il merito di questa enorme popolarità ovviamente va alle caratteristiche offerte dall’applicazione che l’hanno resa la più all’avanguardia rispetto a tutte le altre, grazie a funzionalità, sempre al passo coi tempi e in grado di offrire un’esperienza d’uso davvero ottimale.

Questa enorme popolarità, purtroppo, però sotto certi aspetti rappresenta un problema, WhatsApp infatti mette in collegamento davvero tantissime persone, dettaglio fondamentale per alcuni utenti poco raccomandabili che vogliono utilizzare la piattaforma come fonte di guadagno, stiamo parlando ovviamente dei truffatori che vedono nella piattaforma tinta di verde un vero e proprio bosco ricco di prede da colpire, non a caso ormai da diversi anni le truffe su WhatsApp sono all’ordine del giorno e rappresentano un problema decisamente da poco.

Il fenomeno ovviamente è presente anche qui in Italia e vede ogni giorno tantissime persone rischiare di perdere info sensibili o peggio ancora denaro a causa delle truffe che cercano costantemente di ingannarli, oggi ve ne descriviamo una decisamente furba e subdola in modo da darvi una mano a difendervi.

Un gruppo pericoloso

La truffa avviene all’interno di un gruppo dove si viene aggiunti senza nessun tipo di preavviso o consenso, in questo gruppo vi verrà proposto di guadagnare soldi facili, svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video, i bonifici arriveranno veramente saranno di qualche paio di euro con lo scopo di conquistare la vostra fiducia, dopodiché però i truffatori vi chiederanno di inviare a vostra volta un centinaio di euro promettendovi la restituzione della somma moltiplicata più volte, la truffa è proprio questa dal momento che quei soldi sparirebbero in pochi secondi, lasciandovi con meno soldi di quanti ne avevate in partenza, fate molta attenzione e non seguite nessun tipo di istruzione.