Un asteroide grande come un divano ha sfiorato la ISS

Capita che il cosmo ci dia un piccolo, innocuo, ma impressionante scossone, facendoci ricordare quanto siamo immersi in un balletto spaziale costante. L’ultimo “ospite” non invitato, 2025 TF, è stato un asteroide così minuscolo, paragonabile a un bel divano di casa, che ha deciso di sfrecciare proprio sopra le nostre teste, letteralmente alla stessa altezza della Stazione Spaziale Internazionale. Pensateci un attimo: 400 chilometri, una distanza infinitesimale in termini cosmici! È successo martedì 30 settembre, e per fortuna, non c’era assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Non era di certo l’asteroide di Čeljabinsk, quello che nel 2013 esplose sopra la Russia con i suoi 17-20 metri di diametro e le sue 10.000 tonnellate stimate, capace di far danni significativi. Questo piccolo visitatore era un peso piuma al confronto.

2025 TF: il micro-asteroide che ci ricorda quanto lo spazio sia imprevedibile

Il bello, o forse il “brutto”, di questi oggetti così piccoli, con un diametro stimato tra 1,2 e 2,7 metri (ecco perché il paragone col sofà funziona così bene!), è che sono incredibilmente difficili da individuare in anticipo. I nostri sistemi di monitoraggio sono giustamente focalizzati sui “massi” più grossi, quelli che rappresenterebbero un pericolo reale. E così, 2025 TF ci ha fatto il suo scherzo, venendo rilevato solo dopo il passaggio.

È stato il Catalina Sky Survey a individuarlo, ore dopo l’avvicinamento massimo, osservandolo all’alba del 1° ottobre. Un classico esempio di quando lo spazio agisce in punta di piedi. Non è la prima volta, peraltro: nel 2020, l’asteroide 2020 VT4 era sfrecciato anche più vicino, a soli 370 chilometri, e anche in quel caso ce ne accorgemmo solo quando era ormai andato. Lo spazio è pieno di queste sorprese veloci.

Secondo i calcoli precisi del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, questo piccolo sassolino ha sorvolato il Polo Sud a circa 423 chilometri dalla superficie. Certo, c’è un margine di incertezza, perché tracciare oggetti così piccoli e veloci è come cercare di fotografare un moscerino a distanza.

C’è anche un dettaglio buffo, tipicamente terrestre, che ha circondato questa notizia: l’avvistamento è avvenuto proprio nel pieno del fermo amministrativo del governo statunitense. Questo stop ha messo in stand-by i comunicati ufficiali della NASA. Di conseguenza, le prime informazioni sono filtrate dalle reti indipendenti di astronomi, che dimostrano ancora una volta quanto siano cruciali nel monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra.

Anche se i nostri pianeti non sono a rischio imminente da parte di asteroidi giganteschi per i prossimi decenni – la NASA e i partner internazionali hanno fatto un buon lavoro di screening delle minacce maggiori – i passaggi ravvicinati di questi “micro-asteroidi” sono, in realtà, pane quotidiano. Ogni settimana, gli osservatori registrano decine di sorvoli “sicuri”, molti a distanze inferiori a quella della Luna.

Insomma, il cielo sopra di noi non è uno sfondo statico, ma un’autostrada trafficata. La buona notizia è che i progressi tecnologici ci stanno dando occhi sempre più acuti per individuare anche questi corpi di pochi metri. La sfida, però, resta la loro velocità: spuntano dal nulla e spariscono in un attimo. Eventi come il passaggio di 2025 TF non sono un motivo per farsi prendere dal panico, ma un affascinante promemoria della dinamicità e dell’incessante attività del nostro vicinato spaziale.