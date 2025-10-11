La nuova skin di Samsung arriva sui vecchi flagship: come aggiornare

Samsung Galaxy S22

Samsung completa il ciclo di aggiornamenti promessi per la gamma Galaxy S22, portando anche su questi modelli la nuova One UI 8.0, basata su Android 16. Si tratta del quarto e ultimo aggiornamento maggiore previsto per la serie, un passaggio che sancisce la fine del supporto software di lunga durata garantito ai flagship lanciati nel 2022.

One UI 8.0 su Galaxy S22: un traguardo simbolico per Samsung

L’aggiornamento è già in distribuzione in Europa e raggiunge progressivamente gli utenti di Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Il pacchetto, dal peso di circa 3,2 gigabyte, è identificato dal firmware S90xBXXUIGYI7. Per installarlo è sufficiente accedere alle impostazioni del dispositivo, entrare nella sezione “Aggiornamento software” e selezionare “Download e installazione”.

Samsung mantiene il suo approccio graduale al rilascio: la disponibilità varierà nei prossimi giorni a seconda del Paese e del modello. Con One UI 8.0, la casa coreana chiude un ciclo di quattro anni di aggiornamenti principali, rispettando gli impegni presi in materia di supporto software a lungo termine, una delle strategie che ha contribuito a rafforzare la reputazione del marchio sul fronte dell’affidabilità.

Interfaccia più pulita e funzionalità intelligenti

La nuova versione introduce una rivisitazione grafica dell’interfaccia, che ora appare più lineare e moderna. Gli elementi visivi sono stati ridisegnati per migliorare la leggibilità e rendere l’interazione più intuitiva, mantenendo al tempo stesso la coerenza tipica del design One UI.

Tra le novità più evidenti spiccano i nuovi controlli rapidi, la gestione semplificata delle notifiche e una maggiore attenzione all’ergonomia per i display di grandi dimensioni. L’obiettivo è ridurre i passaggi necessari per le operazioni più comuni e rendere l’esperienza d’uso più fluida, anche con una sola mano.

Accanto agli interventi estetici, One UI 8.0 introduce nuove automazioni contestuali: il sistema può modificare alcune impostazioni in base all’orario, alla posizione o all’attività in corso, ottimizzando così le prestazioni e i consumi. Queste funzioni rientrano nella logica di un sistema più “proattivo”, capace di adattarsi alle abitudini dell’utente senza richiedere interventi manuali.

Migliorie per Samsung DeX e maggiore sicurezza

Una parte importante dell’aggiornamento riguarda Samsung DeX, la modalità che consente di utilizzare lo smartphone come un computer collegandolo a un monitor esterno. Con One UI 8.0, DeX guadagna nuove opzioni di rotazione automatica, controlli migliorati per le finestre e una gestione più fluida del multitasking.

Sul fronte della sicurezza, Samsung introduce protezioni aggiuntive per le cartelle private e una gestione più trasparente dei permessi delle app. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei dati personali in un contesto in cui la privacy è sempre più centrale. Inoltre, alcune applicazioni di sistema — come Sveglia, Calendario e Galleria — ricevono un restyling completo per uniformarsi alla nuova estetica dell’interfaccia.

Pur essendo l’ultimo major update, la serie Galaxy S22 continuerà a ricevere patch di sicurezza periodiche per un periodo aggiuntivo, come previsto dalla politica di manutenzione software di Samsung. L’azienda ha inoltre confermato l’arrivo della One UI 8.5 nel corso del 2026, un aggiornamento minore che porterà ulteriori ottimizzazioni e piccoli miglioramenti.