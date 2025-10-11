Tesla: il Cybertruck diventa aerodinamico anche col rimorchio

Ogni rimorchio è un nemico dell’aria. Il Cybertruck, con le sue linee spigolose e il peso imponente, soffre come ogni veicolo elettrico quando deve trainare. Il consumo cresce, l’autonomia crolla e le soste per la ricarica diventano più frequenti. L’efficienza, in queste condizioni, si trasforma in un miraggio. Da questa realtà nasce la necessità di una soluzione concreta, diversa dalle solite. Tesla avrebbe deciso di guardare oltre, depositando un brevetto che ha lasciato tutti senza parole.

Tra brevetto e realtà: che ne sarà del progetto Tesla?

Il documento Tesla descrive un deflettore aerodinamico gonfiabile capace di ridurre la resistenza dell’aria e migliorare l’efficienza durante il traino. Realizzato con materiale drop stitch, lo stesso usato per tavole da paddle e strutture rigide gonfiabili, il componente forma camere d’aria tra strati paralleli. La sua forza sta nella leggerezza e nella versatilità. Quando non serve, resta compatto nel cassone del pickup; al momento giusto, si solleva e si gonfia, colmando lo spazio tra veicolo e rimorchio. In questo modo, l’aria non si infrange più bruscamente sul vuoto, ma scivola dolcemente sul flusso modellato dal deflettore. L’effetto è sorprendente: minore resistenza, minori consumi e più chilometri percorribili con una sola carica. Tesla avrebbe pensato anche ai dettagli: un sistema di regolazione della pressione per adattarsi alle diverse condizioni di guida e una serie di interfacce di fissaggio con guide, magneti e clip a sgancio rapido. Tutto progettato per un montaggio sicuro e immediato.

Il dispositivo, per ora, resta sulla carta. Potrebbe non arrivare mai alla produzione, ma l’idea accende un dibattito acceso tra appassionati e ingegneri. È forse questo il futuro dei veicoli da traino elettrici? Un Cybertruck capace di adattarsi all’aerodinamica del rimorchio, riducendo consumi e aumentando l’autonomia, cambierebbe il modo di viaggiare. Tesla sembra voler dimostrare che ogni dettaglio può fare la differenza, anche un deflettore gonfiabile. L’immagine di un pickup che si trasforma per sfidare l’aria alimenta la curiosità e accende l’immaginazione. Tra innovazione e visione, il marchio di Elon Musk continua a far parlare di sé.