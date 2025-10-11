Ad
Esselunga: offerte che accendono la stagione calcistica

Ottobre porta con sé zucche illuminate, ragnatele decorative e, naturalmente, nuove occasioni da cogliere. All’interno di Esselunga, il clima di Halloween si intreccia con proposte capaci di divertire e incuriosire. Le corsie non si popolano di fantasmi, ma di offerte che fanno sorridere e invitano a concedersi un momento di leggerezza. Esselunga diventa così lo store dove si può trovare davvero, dove tutto e magia e dove ogni promozione ha il suo fascino ed un aa cliccare su acquista o correre alla cassa come presi da un’incantesimo.  Halloween rappresenta l’occasione ideale per lasciarsi sorprendere, non solo si hanno dolciumi, ma anche tecnologia e giochi capaci di trasformare le giornate. È in questa atmosfera che Esselunga propone prodotti pronti a diventare protagonisti, con quell’irresistibile gusto di “offerta da paura” che rende il carrello più interessante del solito.

La promo che scoppia di convenienza da Esselunga

Tra le proposte di Esselunga spicca EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro, un titolo che richiama immediatamente l’attenzione dei videogiocatori più appassionati. Per chi resta legato alla generazione precedente, è disponibile EA SPORTS FC 26 per PS4 a 69,90 euro, garanzia di ore intense di partite virtuali. Ma la tecnologia non si limita al gaming: da Esselunga è in promozione anche uno smartphone, pensato per semplificare le conversazioni, catturare immagini memorabili e gestire ogni momento della giornata. In questo contesto, Esselunga diventa punto di riferimento per chi cerca sorprese tangibili e convenienti. Non c’è incantesimo: solo il piacere di scoprire che da Esselunga ogni promozione rappresenta un tassello di una narrazione autunnale che si intreccia con l’atmosfera di Halloween. Allora amanti del gaming e dello sport, sbrigatevi che il tempo restante per approfittarne è poco!

