Ad
NewsOfferteOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

PosteMobile Casa Web: internet illimitato e modem portatile a 22,90€al mese

PosteMobile Casa Web: connessione fino a 300Mbps su rete mobile, senza installazione tecnica

scritto da Ilenia Violante
PosteMobile

PosteMobile amplia le sue soluzioni per la connettività domestica e lancia Casa Web. Si tratta di un servizio pensato per chi desidera una connessione internet veloce, semplice da installare e utilizzabile ovunque. L’offerta prevede traffico internet illimitato, modem Wi-Fi incluso e una tariffa mensile di 22,90€. L’attivazione costa 29€, mentre la spedizione del modem è completamente gratuita.

Il servizio si basa su rete radiomobile 4G+ con velocità in download fino a 300Mbps. La quale garantisce prestazioni adeguate per streaming, smart working e navigazione quotidiana. PosteMobile specifica che l’utilizzo del servizio è soggetto alle condizioni di “uso corretto e in buona fede”, evitando così sovraccarichi di rete dovuti a impieghi intensivi o non domestici.

Un modem autoinstallante e trasportabile: internet ovunque, anche in vacanza con PosteMobile

Uno dei principali vantaggi dell’offerta è la facilità di installazione. Infatti, il modem viene consegnato direttamente a casa, è autoinstallante e non richiede l’intervento di un tecnico. Basta collegarlo alla presa di corrente per essere subito online. Il dispositivo, fornito in comodato d’uso gratuito, è anche trasportabile. In questo modo può essere utilizzato in diverse abitazioni. Ad esempio in ufficio o in vacanza, purché l’area sia coperta dalla rete mobile di PosteMobile.

Il servizio è gestito da PostePay S.p.A., la società del gruppo Poste Italiane che opera nel settore delle telecomunicazioni e dei pagamenti digitali. Oltre alla velocità di connessione e alla portabilità del modem, l’offerta include assistenza tecnica dedicata disponibile h24, sette giorni su sette.

Gli utenti possono verificare online la copertura inserendo indirizzo e CAP, oppure richiedere l’attivazione telefonica tramite un operatore, con chiamata gratuita di assistenza. PosteMobile Casa Web rappresenta così una soluzione ideale per chi cerca una connessione domestica flessibile e senza vincoli, adatta a chi si sposta spesso o vive in zone non raggiunte dalla fibra. Detto ciò, se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !