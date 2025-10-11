PosteMobile Casa Web: internet illimitato e modem portatile a 22,90€al mese

PosteMobile amplia le sue soluzioni per la connettività domestica e lancia Casa Web. Si tratta di un servizio pensato per chi desidera una connessione internet veloce, semplice da installare e utilizzabile ovunque. L’offerta prevede traffico internet illimitato, modem Wi-Fi incluso e una tariffa mensile di 22,90€. L’attivazione costa 29€, mentre la spedizione del modem è completamente gratuita.

Il servizio si basa su rete radiomobile 4G+ con velocità in download fino a 300Mbps. La quale garantisce prestazioni adeguate per streaming, smart working e navigazione quotidiana. PosteMobile specifica che l’utilizzo del servizio è soggetto alle condizioni di “uso corretto e in buona fede”, evitando così sovraccarichi di rete dovuti a impieghi intensivi o non domestici.

Un modem autoinstallante e trasportabile: internet ovunque, anche in vacanza con PosteMobile

Uno dei principali vantaggi dell’offerta è la facilità di installazione. Infatti, il modem viene consegnato direttamente a casa, è autoinstallante e non richiede l’intervento di un tecnico. Basta collegarlo alla presa di corrente per essere subito online. Il dispositivo, fornito in comodato d’uso gratuito, è anche trasportabile. In questo modo può essere utilizzato in diverse abitazioni. Ad esempio in ufficio o in vacanza, purché l’area sia coperta dalla rete mobile di PosteMobile.

Il servizio è gestito da PostePay S.p.A., la società del gruppo Poste Italiane che opera nel settore delle telecomunicazioni e dei pagamenti digitali. Oltre alla velocità di connessione e alla portabilità del modem, l’offerta include assistenza tecnica dedicata disponibile h24, sette giorni su sette.

Gli utenti possono verificare online la copertura inserendo indirizzo e CAP, oppure richiedere l’attivazione telefonica tramite un operatore, con chiamata gratuita di assistenza. PosteMobile Casa Web rappresenta così una soluzione ideale per chi cerca una connessione domestica flessibile e senza vincoli, adatta a chi si sposta spesso o vive in zone non raggiunte dalla fibra. Detto ciò, se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.