Samsung Galaxy Z Trifold, il pieghevole svelato da un brevetto: tre schermi e batteria oltre i 5.000 mAh

Sebbene non si senta parlare troppo in quest’ultimo periodo del prossimo pieghevole di Samsung, nuove notizie sono emerse in queste ore. Il Galaxy Z TriFold, o almeno questo dovrebbe essere il nome, secondo un nuovo brevetto avvenuto a galla, dovrebbe avere una batteria da oltre 5.000 mAh. Non è questa però la sola novità, in quanto Samsung ottimizzerà al meglio le due cerniere che serviranno a tenere insieme i tre pannelli. Bisogna infatti ricordare che il dispositivo sarà un pieghevole con tre sezioni.

Sarebbe la prima volta che Samsung va a lanciare un prodotto di questo genere, ovvero formato da tre pannelli diversi. Tale soluzione consentirebbe di arrivare. Ad una capacità complessiva superiore ai 5.000 mAh. Una soglia finora mai toccata da nessun Galaxy Z della casa coreana, nemmeno dai modelli più recenti come il Galaxy Z Fold7, fermo a 4.400 mAh complessivi.

Tre batterie e due cerniere: la chiave per maggiore autonomia

Dal brevetto emergono dettagli interessanti sulla disposizione interna dei componenti. Il documento cita una struttura identificata come componente 360, suddivisa in tre sezioni distinte (361, 362 e 363), corrispondenti alle tre celle che occupano i volumi principali del dispositivo. Questa configurazione consentirebbe a Samsung di sfruttare in modo più efficiente la superficie disponibile, distribuendo le batterie su ciascun pannello pieghevole.

La scelta tecnica andrebbe a migliorare non solo la capacità energetica, ma anche la gestione termica e la distribuzione del peso, aspetti cruciali in un prodotto con due punti di piega. Il brevetto mostra inoltre che i tre moduli batteria presentano spessori diversi, indicati con le sigle T1, T2 e T3, probabilmente per adattarsi alla geometria interna del dispositivo quando è chiuso o completamente aperto.

Secondo quanto si apprende, il documento include anche riferimenti alla parte esterna del telefono, dove compaiono tre fotocamere principali inserite in un modulo visivamente simile a quello già visto sulla serie Galaxy Z Fold. Nonostante i disegni tecnici non rivelino il design definitivo, è chiaro che Samsung mira a un equilibrio tra compattezza e prestazioni.

Il Galaxy Z Trifold, se confermato, rappresenterebbe un nuovo passo nella strategia di diversificazione del catalogo pieghevoli del marchio, unendo versatilità, autonomia e innovazione costruttiva in un unico dispositivo.