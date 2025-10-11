Ad
BlackBerry verso il ritorno: la licenza del marchio passa a Transsion Group

Si sta prospettando uno scenario davvero clamoroso con la possibilità di ritorno di un nome storico della telefonia come BlackBerry

scritto da Felice Galluccio
BlackBerry

Cosa succederebbe agli utenti più affezionati se improvvisamente dovessero ritrovarsi di fronte il loro caro vecchio marchio preferito appartenente al mondo della telefonia? Di certo ci sarebbe grande sorpresa e anche un pizzico di nostalgia, ma questo è ciò che potrebbe accadere con BlackBerry, in quanto la licenza del brand sarebbe stata acquisita da Transsion Group.

Transsion è un’azienda peraltro molto nota nel settore della tecnologia in quanto gestisce il controllo di brand importanti come TECNO, Infinix e itel, molto presenti nei mercati emergenti, ma finora non associati a dispositivi di fascia alta. Con questa mossa, il gruppo potrebbe voler puntare su un marchio dal grande peso storico per consolidare la propria immagine a livello globale.

Tra nostalgia e strategie di rilancio: si parla di nuovo di BlackBerry

Il ritorno di BlackBerry apre diversi interrogativi. Il primo riguarda la direzione che prenderà il progetto: verrà riproposta la celebre tastiera fisica che per anni ha contraddistinto i modelli dell’azienda o si tratterà di un rilancio più moderno, con linee e tecnologie in linea con gli standard attuali? Al momento non ci sono conferme, ma la mossa sembra pensata per riattivare la forza del marchio e sfruttare la nostalgia di chi ha usato uno dei dispositivi più iconici degli anni Duemila.

Secondo quanto si apprende, Transsion potrebbe anche voler unire due elementi: la riconoscibilità del nome BlackBerry e la propria esperienza nel produrre smartphone accessibili ma affidabili, per rilanciare una gamma capace di distinguersi in un mercato ormai saturo.

Non ci sono ancora dettagli concreti su design o specifiche, ma una cosa è certa: il nome BlackBerry non è destinato a scomparire. Dopo anni di silenzio e tentativi falliti di rinascita, il marchio potrebbe presto tornare sulle scrivanie e nelle tasche di chi non ha mai smesso di apprezzarne lo stile e la praticità.

Felice Galluccio

