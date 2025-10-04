Samsung Galaxy Z TriFold pronto al debutto al summit APEC

Samsung sarebbe pronta a svelare un dispositivo che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia degli smartphone pieghevoli. Secondo quanto riportato dall’agenzia Yonhap, il Galaxy Z TriFold dovrebbe fare il suo debutto ufficiale tra il 31 ottobre e il 1° novembre, in occasione del summit APEC che si terrà a Gyeongju. Parliamo così di un palcoscenico internazionale di alto profilo, scelto dall’ azienda per presentare un prodotto destinato a catturare l’attenzione di tutto il settore.
Il Galaxy Z TriFold, come suggerisce il nome, si distinguerà per un design innovativo con due cerniere. Da chiuso avrà l’aspetto di uno smartphone tradizionale. Parzialmente aperto, offrirà un display simile a quello del Galaxy Z Fold 7. Una volta completamente disteso, diventerà un tablet con schermo da circa 10”.
Samsung Galaxy 7 Tri-fold: caratteristiche tecniche e strategia di mercato del nuovo TriFold
Le prime indiscrezioni tecniche delineano un dispositivo di fascia altissima. Sotto la sua struttura dovrebbe trovare posto il processore Snapdragon 8 Elite, supportato da un massimo di 16GB di RAM. A gestire il tutto ci sarà la One UI 8.0 basata su Android 16, interfaccia già ottimizzata da Samsung per i pieghevoli. Il comparto fotografico punta davvero a impressionare. Infatti si parla di un sensore principale da 200MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 12MP e da un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 5x.
Il Galaxy Z TriFold rappresenta quindi un’evoluzione naturale dopo il successo del GalaxyZ Fold 7, ma con un posizionamento ancora più esclusivo. Le prime informazioni parlano infatti di una disponibilità limitata, limitata ai mercati di Corea del Sud e Cina. Samsung adotterebbe così una strategia di lancio prudente, testando il terreno prima di espandere la commercializzazione a livello globale. Con il TriFold, Samsung non solo amplia la propria gamma di pieghevoli, ma punta anche a rafforzare il suo ruolo di leader nell’innovazione mobile. Un dispositivo con due cerniere e display tripartito rappresenta infatti una sfida ingegneristica notevole, che potrebbe aprire nuove strade per il futuro degli smartphone.