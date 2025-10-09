CoopVoce EXTRA 300: la nuova offerta che punta su convenienza e trasparenza

CoopVoce lancia una promozione pensata per chi cerca una connessione stabile, senza vincoli e con costi chiari. Si chiama EXTRA 300 e mette a disposizione 300GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti al prezzo fisso di 8,90€ al mese, senza aumenti nel tempo. L’offerta è valida fino al 29 ottobre 2025 e può essere attivata gratuitamente da chi passa a CoopVoce mantenendo il proprio numero.

A rendere ancora più semplice il passaggio c’è la possibilità di attivare la SIM o la eSIM tramite SPID, in pochi minuti e completamente online. Chi sceglie la spedizione a casa non paga costi aggiuntivi, mentre chi preferisce ritirare la SIM in uno dei 900 punti vendita Coop può farlo gratuitamente. Per i già clienti CoopVoce, invece, EXTRA 300 è disponibile tramite cambio promozione a 9,90€ da pagare in un’ unica soluzione, mantenendo lo stesso canone mensile di 8,90€.

Copertura quasi totale e vantaggi concreti della promo CoopVoce

Con una copertura del 99,8% sul territorio nazionale, CoopVoce garantisce velocità e stabilità della rete in tutta Italia grazie alla tecnologia 4G. L’offerta include anche tutti i servizi essenziali, come hotspot, LoSai di Coop, assistenza dedicata via app e chat e blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo, per proteggere gli utenti da costi indesiderati.

Un altro vantaggio importante riguarda l’utilizzo all’estero. Infatti in UE e nel Regno Unito, gli utenti potranno usare tutti i 300GB come in Italia durante i primi 30 giorni di viaggio, senza limitazioni o altri costi extra. EXTRA 300 non prevede vincoli contrattuali né penali in caso di disattivazione, confermando la filosofia di trasparenza e stabilità che da anni distingue CoopVoce.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, lo stesso giorno dell’attivazione, e il prezzo resta bloccato per sempre. Insomma, si tratta di una proposta chiara e senza sorprese, pensata per chi vuole navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri nè altri costi da aggiungere.