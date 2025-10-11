ASUS NUC 15 Performance: il mini-PC AI con GPU RTX 5000 arriva in Italia

ASUS porta sul mercato italiano il suo nuovo NUC 15 Performance. Si tratta di un mini-PC di fascia alta presentato al CES 2025 e pensato per chi cerca potenza e flessibilità in un formato ridotto. Il dispositivo, sviluppato per professionisti della creatività, sviluppatori e utenti business, unisce i più recenti processori Intel Core Ultra di seconda generazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 per laptop. La filosofia alla base del progetto? Prestazioni di livello desktop in un PC compatto, configurabile e silenzioso.

AI, grafica e connettività al top: il mini-PC ASUS per la nuova generazione di creativi

Venduto in versione barebone, il NUC 15 Performance consente di scegliere in autonomia RAM, SSD e sistema operativo, offrendo massima libertà di personalizzazione. Il cuore del sistema può essere un Intel Core Ultra 9 275HX o un Ultra7 255HX, abbinato a una RTX 5070 o 5060, entrambe con 8GB di VRAM GDDR7. ASUS promette un aumento fino al 18% dell’efficienza AI rispetto ai modelli precedenti e prestazioni grafiche quasi raddoppiate. Le dimensioni restano contenute, 282x189x56mm per 3,1kg, ma con un raffreddamento avanzato QuietFlow che utilizza tre ventole e una doppia camera di vapore, mantenendo basse le temperature anche sotto stress.

Il nuovo NUC supporta fino a 96GB di RAM DDR5 e due SSD M.2 NVMe (uno PCIe Gen 4 e uno Gen5). La connessione di rete sfrutta il WiFi7 Intel Killer, capace di garantire velocità fino a 2,4 volte superiori rispetto al Wi-Fi 6. La macchina può gestire fino a 5 display in contemporanea, grazie a due porte HDMI 2.1, due DisplayPort 2.1 e una Thunderbolt 4 Type-C.

L’integrazione con le tecnologie NVIDIA DLSS 4 e la suite NVIDIAStudio rende il dispositivo ideale per chi lavora con rendering, editing video, design 3D o sviluppo di contenuti AI-based. Gli ASUS NUC 15 Performance arriveranno in Italia a metà ottobre 2025 nei punti vendita ufficiali e negli ASUS Gold Store. Il prezzo parte da 1.579€ per la versione con Intel Core Ultra 7 e RTX 5060. Invece la configurazione più potente con Core Ultra 9 e RTX 5070 sarà proposta a 1.899€. ASUS offre poi tre mesi gratuiti di Adobe Creative Cloud a chi acquista un modello idoneo.