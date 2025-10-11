Samsung Wallet: ecco Coinbase One ma al momento solo negli USA

Dopo un primo passo in avanti effettuato a luglio ora Samsung ha deciso di rafforzare nuovamente la propria partnership con Coinbase dal momento che adesso tramite il wallet proprietario di Samsung sarà possibile accedere a tre mesi gratis di Coinbase One, la piattaforma premium della nota applicazione di exchange di cripto valute che, come ben sappiamo, fa da concorrente diretta all’altra grande piattaforma Binance.

Si tratta di un passo in avanti decisamente importante che dimostra ancora una volta l’interesse di Samsung per quanto riguarda il mondo delle cripto, già in passato la società aveva espresso il proprio interesse per questo universo al punto che era trapelata in rete la voce che quest’ultima volesse lanciare una propria piattaforma di exchange della quale però poi non si seppe più nulla, probabilmente finì tutto nel dimenticatoio, questa iniziativa però, promette di avvicinare gli utenti comuni al mondo delle cripto, garantendo tutti i vantaggi della piattaforma premium di Coinbase limitando il tutto però al solo mercato nord americano, segno che attualmente Samsung vuole muoversi con i piedi di piombo in questo contesto.

Coinbase One

Ovviamente Samsung ha espresso tramite un proprio portavoce il proprio entusiasmo per quanto riguarda questa iniziativa sulla quale è arrivato un comunicato stampa ufficiale il 3 ottobre che valeva per l’appunto come annuncio, dopo l’attivazione del servizio in questione sarà possibile utilizzare il wallet per accedere in modo molto più facile alle cripto valute e sfruttare tutti i vantaggi della piattaforma, come la possibilità di effettuare pagamenti ma anche di godere di ricompense potenziate per lo staking, offerte riservate e soprattutto zero commissioni di trading su asset selezionati.

L’unico requisito per poter sfruttare questa promozione è quello di essere nuovi clienti della piattaforma e dunque di non aver avuto nessun tipo di registrazione precedente su Coinbase, come se non bastasse per coloro che effettueranno il primo pagamento tramite il wallet c’è un bonus di 25 a dollari riscattabile direttamente all’interno dell’applicazione.