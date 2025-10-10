WhatsApp: fate attenzione a questo gruppo, potrebbero derubarvi

WhatsApp, senza ombra di dubbio allo stato attuale è l’applicazione più diffusa in tutto il mondo dal momento che vanta un bacino di utenti globale che ha superato tranquillamente la quota di 2 miliardi di account attivi, tutti sfruttano l’applicazione dal momento che quest’ultima è un baluardo perfetto per restare connessi con i propri cari e continuare a messaggiare in diretta senza nessun tipo di problema, tutto ciò ovviamente è merito di un lavoro alle spalle della piattaforma decisamente di primo livello che contribuisce a renderla senza ombra di dubbio, uno standard da raggiungere e battere.

Tutto ciò, purtroppo, però espone chi utilizza WhatsApp anche ad una serie di pericoli che scaturiscono dall’uso improprio che viene fatto da alcuni utenti come per l’appunto i truffatori, questi ultimi infatti sfruttano la nota piattaforma di messaggistica per ingannare le vittime e portarle a svolgere compiti che possono poi risultare dannosi per loro stessi, l’obiettivo e accaparrarsi dati sensibili o direttamente denaro dai conti correnti dei malcapitati senza lasciargli la possibilità di recuperare nemmeno un soldo.

Anche in Italia, il fenomeno è più presente che mai è colpisce costantemente a cadenza regolare, proprio per questo oggi vi riportiamo una truffa che sta creando davvero molti problemi a tante persone in modo da darvi una mano a difendervi come si deve, scopriamo insieme in cosa consiste in modo da non cascarci.

La truffa del gruppo di lavoro

La truffa in questione si presenta alle vittime sottoforma di un gruppo di lavoro in partnership con YouTube all’interno del quale i truffatori vi propongono di guadagnare i soldi facili, svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video, dopo avervi aggiunto senza nessun preavviso all’interno del gruppo, dunque vi proporranno questi lavoretti e vi invieranno veramente dei bonifici, in cambio ovviamente della vostra fiducia, dopodiché, trascorsi un po’ di giorni vi chiederanno di inviare a vostra volta dei soldi e nello specifico, qualche centinaio di euro promettendovi di ricevere la somma indietro con dei soldi in più, inutile stare a dire che tutti i soldi inviati sparirebbero in pochi secondi senza lasciare traccia.