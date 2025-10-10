Samsung potrebbe rilasciare una beta della One UI 8.5

Samsung ha già avviato da tempo lo sviluppo interno della One UI 8.5. Nonostante la One UI 8.0, basata su Android 16, sia ancora in fase di distribuzione si inizia a parlare della prossima versione dell’interfaccia proprietaria che accompagnerà al debutto i Galaxy S26.

La nuova versione è in fase di test su alcuni dispositivi selezionati presso i laboratori di Samsung ma presto potrebbe arrivare una beta test aperto agli utenti. Infatti, tra pochi mesi ci sarà il debutto della famiglia Galaxy S26 e l’azienda coreana vuole farsi trovare pronta.

Dopo l’avvio della commercializzazione per i nuovi flagship, Samsung partirà con il roll-out della One UI 8.5 per tutti i dispositivi compatibili. Considerando le tempistiche ristrette, ci aspettiamo una comunicazione in merito alla nuova interaccia utente nelle ultime due settimane di novembre.

Samsung sta valutando il rilascio della versione beta della One UI 8.5 con inizio della prova nella seconda metà di novembre 2025

A lanciare questa indiscrezione ci hanno pensato i colleghi di SamMobile. Secondo la testata giornalistica, Samsung potrebbe mantenere un approccio tradizionale di rilascio anche per la versione intermedia dell’update. Solitamente, il gigante coreano non testa pubblicamente gli aggiornamenti di metà generazione ma questa volta potrebbe essere diverso.

Questo significa che la fase di beta test potrebbe essere aperta a tutti gli utenti che risiedono nelle aree solitamente interessate dal programma. Pertanto, ci aspettiamo che la beta della One UI 8.5 arriverà prima in Corea del Sud, Germania, India, Regno Unito e Stati Uniti.

Tutti i dispositivi top di gamma presentati negli ultimi due anni saranno certamente aggiornati mentre resta da capire come Samsung si comporterà per i dispositivi più datati. Considerando che non ci sono informazioni ufficiali in merito, possiamo solo ipotizzare che la UI 8.5 non introdurrà cambiamenti sostanziali ma solo estetici. Non resta che attendere maggiori dettagli che l’azienda non tarderà a comunicare.