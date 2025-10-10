Rifiutoo e la digitalizzazione nel waste management

Rifiutoo è una startup che nasce con l’obiettivo di accelera la digitalizzazione nel settore del waste management. Orientata alle PMI, i servizi offerti si rivolgono anche alle medie e grandi imprese al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti.

Attraverso l’integrazione di strumenti innovativi e digitali, è possibile semplificare e ottimizzare i processi. In questo modo, sarà possibile recuperare tempo e risorse da dedicare alla gestione del business, incrementando l’efficienza.

Il team di Rifiutoo ha messo a punto un Software Rifiuti per il RENTRI che consente di compilare Registri Carico/Scarico, Formulari e MUD in maniera automatica. Lo strumento permette di gestire facilmente ogni aspetto tutto da un unico strumento accessibile in rete.

La semplicità di utilizzo è uno degli aspetti fondamentali di Rifiutoo al fine di ridurre le possibilità di errore. Gli incaricati potranno accedere al database, controllando le giacenze in modo tale da prevenire errori e mancanze.

In questo modo, l’azienda sarà sempre in ordine e si eviteranno sanzioni legate a comunicazioni errate in relazione alla gestione dei rifiuti. Ogni fase del processo è tracciabile, consentendo di monitorare dall’identificazione del rifiuto fino al recupero o smaltimento, sempre nel rispetto delle normative.

Considerando che, con il giusto approccio, è possibile raggiungere l’economia circolare, il team di Rifiutoo ha individuato sei consigli pratici che permettono di rendere più sostenibile la gestione dei rifiuti in azienda: