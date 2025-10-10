Polestar, vendite in crescita del 36% nei primi nove mesi del 2025

Polestar continua a crescere. L’ azienda infatti consolida la sua posizione nel mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni. Proprio di recente sono state stimate vendite pari a ben 14.192 vetture nel terzo trimestre del 2025. Parliamo quindi di un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Polestar punta su espansione e tecnologia

La crescita delle vendite conferma l’efficacia della strategia di Polestar che pian piano si sta trasformando in un punto di riferimento nel settore dei veicoli elettrici premium. La gamma attuale comprende Polestar2, 3, 4 e 5. Invece il 2026 vedrà l’arrivo di Polestar6, una roadster elettrica, e 7, SUV compatto pensato per il mercato europeo.

La produzione è già attiva su due continenti, Nord America e Asia. Vi è però anche l’intenzione di espandere ulteriormente la capacità industriale anche in Europa. È proprio qui infatti che verrà realizzata proprio la futura serie 7.

Il brand continua poi a investire in innovazione e digitalizzazione, puntando su tecnologie avanzate per la guida assistita, l’ intrattenimento e la gestione energetica. Il design resta uno dei pilastri del marchio, unito alla ricerca di efficienza e sostenibilità.

Un futuro sostenibile: obiettivo neutralità climatica entro il 2040

Oltre ai risultati commerciali, Polestar ribadisce il proprio impegno verso un futuro a impatto zero. L’azienda prevede di dimezzare le emissioni di gas serra per veicolo entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica completa entro il 2040. La strategia di sostenibilità del marchio si concentra su quattro pilastri fondamentali, quali Clima, Trasparenza, Circolarità e Inclusione. Polestar è anche tra le poche a pubblicare regolarmente report di sostenibilità dettagliati con dati verificabili.

La casa automobilistica ha annunciato che il 12 novembre 2025 pubblicherà una selezione dei risultati del terzo trimestre. Dopodiché terrà una conference call con gli analisti per discutere le prospettive di fine anno e le linee guida per il 2026. Insomma è ormai chiamo che Polestar sta per diventare uno dei protagonisti principali della transizione elettrica del settore.