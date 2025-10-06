TCL presenta Ecora: il materiale green che unisce ceramica e plastica riciclata

TCL ha ufficializzato i dettagli di Ecora. Di cosa si? Di un materiale composito sviluppato a partire da ceramica e plastica riciclata. L’azienda lo definisce il primo del suo genere e ne ha mostrato un’anteprima durante l’IFA 2025, suscitando subito grande curiosità. Ora, però, arrivano le informazioni concrete sulle caratteristiche e sulle possibili applicazioni. Ecora debutterà già nel 2026 su un’ampia gamma di prodotti, dai televisori ai condizionatori, fino ad arrivare ad altri elettrodomestici.

Il nuovo materiale nasce dalla lavorazione degli scarti ceramici provenienti da Jingdezhen, città cinese nota da secoli come la “culla della porcellana”. TCL ha scelto di trasformare questi rifiuti in polvere fine, utilizzandoli come riempitivo ad alte prestazioni per la stampa 3D. Il risultato è un materiale con caratteristiche avanzate. Nello specifico è stata rilevata una grande resistenza ai graffi, durevolezza superiore rispetto ad altri compositi e una superficie liscia e gradevole al tatto, simile alla pietra naturale.

Ecora, sostenibilità e design al centro della strategia TCL

Lo sviluppo di Ecora è frutto di una collaborazione con Chris Lefteri Design, avviata nel 2024. Secondo il fondatore, Chris Lefteri, questo materiale rivoluzioná l’aspetto e la sensazione tattile dell’elettronica di consumo”, offrendo una soluzione che unisce sostenibilità e design. Oltre a ridurre i rifiuti destinati alla discarica, Ecora mira a migliorare l’esperienza d’uso dei prodotti, rendendoli più resistenti e piacevoli da maneggiare.

La prima occasione per toccare con mano Ecora sarà in Italia. TCL, infatti, sponsorizzerà l’albero di Natale di Piazza Duomo a Milano dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. In quell’occasione sarà allestito anche un villaggio natalizio con igloo a tema. Ma non solo. Si assisterà anche a decorazioni olimpiche e un’area espositiva dedicata ai prodotti TCL realizzati con Ecora. Successivamente, il materiale sarà protagonista al CES 2026 di Las Vegas, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per la tecnologia.

Tale iniziativa conferma così l’impegno di TCL nel campo della sostenibilità, puntando su soluzioni innovative che riducono l’impatto ambientale senza rinunciare alla qualità. Con Ecora, l’azienda cerca di combinare responsabilità ambientale e competitività industriale, unendo tradizione millenaria e tecnologie moderne.