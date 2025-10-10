iPad mini 8: cosa potremmo vedere nella prossima generazione

Negli ultimi tempi stanno circolando molte indiscrezioni per quanto riguarda uno dei modelli dei dispositivi sviluppati da Apple. Si tratta dei famosi iPad mini, ovvero la versione più compatta del famoso tablet di Apple.

Finora sono state lanciate ben sei generazioni di iPad mini, fino all’iPad mini 6. Ma alcuni rumors parlano dell’uscita di una nuova generazione, iPad mini 8.

Questi dispositivi sono complessivamente piaciuti agli utenti. Sicuramente è stato apprezzato il formato compatto, ideale per alcune azioni specifiche come per la lettura e anche la semplicità con cui può essere portato in giro.

L’iPad mini 6 è stato rilasciato nel 2021, dunque sono trascorsi un po’ di anni dall’ultimo modello. I motivi del ritardo da parte di Apple sembrano essere da imputare alla priorità verso altri modelli. Non solo perché lo sviluppo dell’iPad mini risulta essere più costoso rispetto agli altri modelli, oltre al fatto che il mercato e sicuramente più piccolo.

iPad mini 8, ecco le indiscrezioni che sono trapelate

Secondo delle indiscrezioni che sono circolate, il nuovo modello, iPad mini 8 potrebbe giungere sul mercato molto presto, durante i primi mesi del 2026. Oltre a una probabile finestra temporale di lancio, sono stati rilasciati altri dettagli, ancora non ufficiali. Il design rimarrà molto simile a quello dei modelli precedenti, ma potranno arrivare nuove colorazioni disponibili. Per quanto riguarda il display, invece, anche il mini dovrebbe adottare la tecnologia OLED, anche se non si conoscono bene le dimensioni che avrà.

Passando alla parte più tecnica, il processore dovrebbe essere un chip della serie A19 Pro, che ne migliorerà significativamente la potenza e l’efficienza.La memoria sarà sicuramente più grande rispetto ai modelli precedenti, mentre per il comparto fotografico non dovrebbero esserci delle novità importanti.

In pratica, non ci resta che attendere l’uscita del nuovo iPad mini 8, Oppure le dichiarazioni ufficiali di Apple, per sapere di più del piccolo e nuovo dispositivo di casa Apple.