Oppo Reno 15 Pro Max, rivelati i dettagli principali

Fra pochi giorni ormai il produttore tech Oppo terrà un importante evento durante il quale annuncerà in veste ufficiale la nuova serie di smartphone top di gamma Oppo Find X9. Tuttavia, sembra che l’azienda stia lavorando alla realizzazione di un’altra importante serie. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima serie che sarà nota con il nome di Oppo Reno 15. Solitamente questa serie è composta da due modelli, ma quest’anno le cose potrebbero cambiare. Sembra infatti che arriverà ufficialmente anche il nuovo Oppo Reno 15 Pro Max.

Oppo Reno 15 Pro Max, ecco cosa sappiamo sul prossimo device di Oppo

Secondo le ultime ok indiscrezioni emerse in rete, il produttore tech Oppo annuncerà a breve anche la nuova serie denominata Oppo Reno 15. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta lavorando anche alla realizzazione di questa serie, nonostante annuncerà a breve anche la nuova serie Oppo Find X9. Questo modello sarà tuttavia una novità, dato che le precedenti serie si fermavano ai modelli Pro.

Stando ai rumors appena emersi, il nuovo Oppo Reno 15 Pro Max potrà vantare la presenza di un ottimo display con tecnologia OLED. Sembra che sarà un pannello LTPO con una diagonale pari a 6.78 pollici in risoluzione 1.5K e con una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare un soc molto prestante ma già utilizzato in passato, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400.

I rumors ed i leaks ci hanno anche rivelato la presenza di un notevole notevole comparto fotografico. Si parla infatti di un sensore fotografico principale da 200 MP Samsung HP5, un sensore teleobiettivo con lente periscopica da 50 pixel e un sensore ultra grandangolare. Sembra che sul fronte non mancherà nemmeno una fotocamera anteriore per i selfie da ben 50 MP. Si parla poi anche della presenza di una batteria con una capienza pari a 6500 mah.