Offerta Vodafone PRO: 250 Giga, minuti illimitati e 5G a 11,95€!

Vodafone ci butta sul piatto la sua offerta PRO a un costo davvero interessante: solo 11,95€ al mese. Il costo di attivazione è una tantum di 10€, e la spedizione della SIM – che tu scelga quella fisica o la più moderna eSIM (controlla solo che il tuo telefono la supporti!) – è gratis. Già qui, partiamo bene.

Vodafone PRO: 250 Giga e minuti illimitati a soli 11,95€ al mese

Ma passiamo al succo, quello che ci interessa davvero: i Giga. Tieni forte: stiamo parlando di 250 Giga al mese. Duecentocinquanta! Praticamente, puoi guardarti intere serie TV in streaming in HD, fare videochiamate chilometriche e scaricare app senza mai doverti preoccupare di arrivare alla fine del mese con il fiato corto. In più, hai i Minuti illimitati per chiamare chiunque e 200 SMS (che diciamocelo, oggi usiamo giusto per i codici di verifica, ma sono utili).

Questa tariffa è stata pensata per chi odia le complicazioni. La prima chicca è la continuità di servizio per 48 ore. Significa che se ti dimentichi di ricaricare e il credito finisce, non resti isolato: hai due giorni interi per chiamare e navigare senza limiti, così non ti ritrovi mai in situazioni di emergenza. In più, hai inclusi servizi utili come la Segreteria Telefonica e il servizio di recall (quello che ti dice quando un numero irraggiungibile è tornato disponibile).

E per chi viaggia o vive on the road? L’offerta non fa una piega. In Unione Europea, Svizzera e Regno Unito hai ben 45 Giga da usare. Di questi, 20 Giga sono garantiti dalla normativa europea sul roaming, ma Vodafone ne aggiunge altri 25 extra, estendendo la copertura di questi extra-Giga anche a Paesi solitamente complicati come Svizzera, Regno Unito e persino Ucraina. Ricordati solo che Turchia, San Marino e pochi altri sono esclusi, e lì valgono le tariffe estere standard.

Per chiudere il cerchio, parliamo di velocità. Vodafone si vanta (e lo fa con le carte in regola) di avere la rete mobile più premiata d’Italia. Stando a colossi indipendenti come Ookla e nPerf, la loro rete 5G non è solo la più veloce in download e upload, ma anche quella con le migliori performance in generale, incluso il web browsing e la latenza più bassa. Insomma, i 250 Giga li usi a una velocità spaziale.

Ultimo, ma non meno importante, il dettaglio salva-stress: l’addebito automatico. Non è solo una comodità per non doverti ricordare la ricarica mensile. Vodafone ti installa una specie di “pilota automatico” che ricarica in automatico 5€ ogni volta che il tuo credito scende sotto i 5€. Così, tra l’addebito della tariffa e questo paracadute di ricarica, non rischierai mai di restare a secco.

Mi sembra che con un pacchetto così massiccio di Giga e tutte queste sicurezze incluse, l’offerta non sia affatto male.