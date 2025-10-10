OpenAI e Jony Ive alle prese con difficoltà tecniche per l’AI

Nel dibattito globale sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale, un tema rimane centrale. Ovvero come trasformare un sistema digitale in un oggetto capace di convivere con le persone nella quotidianità. È in tale contesto che si inserisce la collaborazione tra OpenAI e Jony Ive, ex responsabile del design di Apple, impegnati da mesi nello sviluppo di un dispositivo ancora segreto. L’obiettivo di tale progetto sarebbe quello di creare un assistente personale compatto, privo di schermo, in grado di interagire con voce, immagini e contesto ambientale. Sembra però che il dispositivo celi alcune complessità tecniche che ne stanno rallentando la realizzazione. Le fonti vicine al team di Ive parlano di problemi legati alla potenza di calcolo. Un ostacolo non secondario per un prodotto che dovrebbe garantire risposte rapide e adattive.

OpenAI e Jony Ive: ecco i dettagli emersi sul prossimo progetto

Le difficoltà, però, non si limiterebbero all’aspetto tecnico. All’interno del team, si lavora per definire un equilibrio delicato tra efficienza e naturalezza per il software. Capire quanto spazio lasciare alla voce dell’assistente, quando farlo intervenire e quando farlo tacere, rappresenta una delle sfide concettuali più complesse del progetto. L’obiettivo, spiegano persone coinvolte nello sviluppo, è creare un’esperienza che ricordi “un amico”, evitando gli estremi di un’interazione servile o invadente.

Sul piano del design, Ive e la sua società LoveFrom, immaginano un oggetto dalle dimensioni di uno smartphone, dotato di microfoni, altoparlanti e telecamere. Il dispositivo sarebbe progettato per restare sempre attivo, raccogliendo dati ambientali al fine di costruire una memoria virtuale utile a personalizzare le risposte. Tale caratteristica, definita “always on”, solleva però interrogativi cruciali sulla privacy e sulla gestione delle informazioni sensibili.

La sfida di Ive e Altman, in fondo, non riguarda solo la costruzione di un nuovo oggetto tecnologico, ma la ridefinizione del rapporto tra l’essere umano e la macchina. Non resta che attendere per scoprire se OpenAI e Jony Ive riusciranno a superare le problematiche riscontrate finora, portando poi a termine il loro progetto.