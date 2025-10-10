Lycamobile, l’offerta speciale Italy Pink a soli 6,99 € al mese

Lycamobile è un operatore telefonico virtuale, conosciuto prevalentemente per le sue tariffe internazionali. Il gestore permette agli utenti di scegliere delle tariffe vantaggiose, e dei servizi incredibilmente affidabili. Lycamobile opera sulla rete di Vodafone, e offre anche delle proposte con tecnologia 5G inclusa.

Come detto in precedenza, le tariffe internazionali sono sicuramente il fiore all’occhiello di questo operatore, che permette di chiamare numeri verso diversi paesi del mondo, a prezzi super convenienti. Ma ci sono anche delle promozioni telefoniche da poter utilizzare in Italia, per chi non ha la necessità di contattare persone che vivono all’estero.

Lycamobile, non lasciarti sfuggire la promo Italy Pink

Italy Pink è una promozione telefonica di Lycamobile pensata per tutti gli utenti. La promo è disponibile soltanto online, e prevede 200 giga di Internet, minuti illimitati verso i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali. In più si ottiene l’UE Roaming per 9 giga. La tariffa ha un costo davvero folle, ovvero di soli 6,99 € al mese.

Oltre a Italy Pink, l’operatore offre ai clienti una tariffa ancora più conveniente. Il piano tariffario in questione viene chiamato 5G Portin 599, e prevede 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 8 giga di UE Roaming. In questo caso, la tariffa è disponibile soltanto online, al costo di 5,99 € al mese. In più si avranno due mesi di rinnovo gratuiti.

Invece per tutti gli utenti che abbiano bisogno di navigare di più, Lycamobile mette a disposizione Portin 5G 250. Con questa offerta telefonica è possibile ricevere 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, oltre a minuti e SMS illimitati e anche 15.5 Giga di UE Roaming. Il costo di questa promozione è di soli 11,99 € al mese.

Insomma Lycamobile ha davvero tante soluzioni per soddisfare tutte le esigenze degli utenti, e come detto, molte sono a disposizione di tutti gli utenti che abbiano bisogno di effettuare delle telefonate verso l’estero.