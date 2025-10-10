Kena Insieme a Te, due nuove promo per clienti con disabilità

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo, aggiungendo in particolare due nuove offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle nuove offerte note con il nome di Kena 2,99 Insieme a te 5G e Kena 3,99 Insieme a te 5G. Si tratta di offerte mobile dedicate ai nuovi clienti con disabilità. Vediamo qui di seguito cosa includono.
Kena Insieme a Te, arrivano due nuove offerte mobile per clienti con disabilità
Sono da poco arrivate ufficialmente due nuove offerte di rete mobile dedicate agli utenti di Kena Mobile con disabilità. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte mobile appartenenti alla gamma Kena Dedicata a Te. Rispetto alle versioni del passato proposte dall’operatore virtuale Kena Mobile, questa volta le nuove offerte dispongono del supporto alla navigazione in 5G e dispongono di un maggior quantitativo di giga per navigare. L’operatore sta proponendo anche il costo di attivazione e il costo della scheda sim in maniera totalmente gratuita.
- Kena 2,99 Insieme a te 5G: include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 2,99 euro al mese.
- Kena 3,99 Insieme a te 5G: include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 3,99 euro al mese.