Kena Insieme a Te, due nuove promo per clienti con disabilità

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo, aggiungendo in particolare due nuove offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle nuove offerte note con il nome di Kena 2,99 Insieme a te 5G e Kena 3,99 Insieme a te 5G. Si tratta di offerte mobile dedicate ai nuovi clienti con disabilità. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Kena Insieme a Te, arrivano due nuove offerte mobile per clienti con disabilità

Sono da poco arrivate ufficialmente due nuove offerte di rete mobile dedicate agli utenti di Kena Mobile con disabilità. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte mobile appartenenti alla gamma Kena Dedicata a Te. Rispetto alle versioni del passato proposte dall’operatore virtuale Kena Mobile, questa volta le nuove offerte dispongono del supporto alla navigazione in 5G e dispongono di un maggior quantitativo di giga per navigare. L’operatore sta proponendo anche il costo di attivazione e il costo della scheda sim in maniera totalmente gratuita.