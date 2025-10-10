iPhone ricondizionati su Temu? Ecco una recente scoperta

Nel vasto panorama dell’e-commerce globale, Temu si è imposta come una delle piattaforme più discusse e osservate. Nata come marketplace cinese di largo consumo, l’azienda sta cercando di costruirsi una nuova immagine anche nel settore dell’elettronica. A tal proposito, un recente esperimento ha contribuito a riaccendere il dibattito. Si tratta di due iPhone 14 Pro ricondizionati, acquistati proprio su Temu, i quali sono stati sottoposti a un’analisi approfondita dal creator tech Suhaib El-Komy, noto per il suo canale YouTube Phone Repair Guru. L’indagine, documentata passo dopo passo, non aveva lo scopo di smascherare un’eventuale frode, ma di valutare con rigore le condizioni reali dei dispositivi proposti come “refurbished”. Dall’unboxing alle prove tecniche, il risultato ha stupito: entrambi gli smartphone si sono presentati in condizioni quasi perfette.

iPhone ricondizionati acquistati su Temu: ecco i dettagli

Il test della batteria ha mostrato livelli di usura contenuti, con una capacità residua compresa tra l’80% e l’83%, pienamente accettabili secondo gli standard di Apple. Anche la diagnostica software, eseguita tramite gli strumenti ufficiali dell’azienda di Cupertino, non ha rilevato anomalie, se non la necessità di un semplice aggiornamento del firmware.

Sotto la lente è passato poi il comparto fotografico, risultato privo di difetti sia ottici che digitali. Lo stesso vale per i display, protetti da pellicole che, una volta rimosse, hanno rivelato pannelli senza graffi o segni evidenti di usura. L’analisi interna ha offerto ulteriori conferme: i sigilli originali erano ancora al loro posto e gli indicatori di contatto con liquidi risultavano immacolati.

Un dettaglio non trascurabile riguarda la dotazione di accessori. Anche se non originali, i caricabatterie inclusi rappresentano un valore aggiunto, considerato che Apple oggi non li fornisce più nelle confezioni. Il prezzo di 615 dollari per unità (circa 527 euro) resta però un punto critico.

L’esperimento di El-Komy apre una riflessione ampia sul futuro della compravendita di dispositivi rigenerati. Se Temu riuscirà a garantire trasparenza e qualità costante, potrebbe imporsi come un attore rilevante in un settore in piena espansione.