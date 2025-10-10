HONOR 500 Pro: primi indizi su chip e fotocamera da 200 MP

Il futuro della serie HONOR si delinea sempre più nitidamente. Nelle ultime ore, un nuovo leak diffuso dall’affidabile informatore Smart Pikachu su Weibo ha acceso i riflettori sul presunto HONOR 500 Pro. Anticipando alcune delle specifiche tecniche più attese. Tra i punti chiave troviamo un nuovo processore di fascia altissima. E una fotocamera principale da 200 megapixel, che posizionerebbe lo smartphone tra i più ambiziosi del 2025.
Stando a quanto riportato, il cuore pulsante di HONOR 500 Pro sarà lo Snapdragon 8 Elite. Una versione evoluta rispetto al già potente Snapdragon 8 Gen 3 montato sul modello precedente. L’HONOR 400 Pro. Il nuovo chip adotta un’architettura completamente rivisitata. Con 2 core Oryon principali a 4,61 GHz e 6 core Oryon a 3,63 GHz. Questo rappresenta un notevole balzo in avanti rispetto alla configurazione Cortex-X4 e Cortex-A720 della generazione passata.
HONOR 500 Pro: display piatto, design ispirato agli iPhone e debutto entro fine anno
Non solo velocità. Migliora anche l’efficienza energetica, grazie a un processo produttivo a 3 nanometri. Molto più raffinato rispetto ai 4 nm del chip precedente. In termini di benchmark, ci si aspetta un guadagno sostanziale nelle prestazioni. Sia sul piano grafico che computazionale. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme sul processore che verrà integrato nel modello standard, l’HONOR 500.
Il leak prosegue con informazioni sul design del nuovo top di gamma. HONOR 500 Pro sarà dotato di un display piatto da 6,6 pollici, con cornici sottili e simmetriche su tutti e quattro i lati. L’estetica sembrerebbe avvicinarsi ai più recenti iPhone, con una costruzione lineare e finiture eleganti che potrebbero catturare l’attenzione anche degli utenti più esigenti.
Per quanto riguarda il modulo fotografico, la vera star sarà la fotocamera principale da 200 megapixel. Sebbene non siano ancora note le caratteristiche del sensore nel dettaglio, ci si attende una combinazione tra dimensioni generose e tecnologie di stabilizzazione avanzate.
La nuova serie HONOR 500 dovrebbe debuttare entro la fine del 2025, almeno nei mercati asiatici. Non è però scontato un lancio mondiale. Da tradizione, HONOR non ha mai portato le serie numeriche dispari in Europa, come accaduto con la serie HONOR 300. Non resta che attendere un annuncio ufficiale per confermare o smentire questi dettagli.