Game Pass: nessun addebito automatico il 4 novembre

Negli ultimi giorni, le community dedicate a Xbox Game Pass si sono riempite di commenti preoccupati. Tutto è partito da un’email inviata da Microsoft. Quest’ultima avvisava gli utenti dell’entrata in vigore dei nuovi prezzi dell’abbonamento, prevista per il 4 novembre 2025. Il messaggio, dal linguaggio piuttosto tecnico, ha fatto credere a molti giocatori che in quella data sarebbero stati addebitati automaticamente 80,99€. Un fraintendimento che ha generato un’ondata di dubbi e segnalazioni sui forum e sui social. In realtà, la situazione è molto più semplice e, soprattutto, meno drammatica di quanto si possa pensare.

Microsoft, infatti, non prevede alcun addebito automatico o improvviso per il Game Pass in quella data. L’email ricevuta è una comunicazione di servizio, obbligatoria per legge. Essa infatti ha solo lo scopo di avvisare in anticipo i clienti delle nuove condizioni economiche dell’abbonamento. In pratica, chi ha già pagato in anticipo, non dovrà affrontare alcuna spesa fino alla scadenza naturale dell’abbonamento. Il rinnovo automatico, come sempre, avverrà solo alla data prevista e con il nuovo prezzo aggiornato. È dunque possibile continuare a giocare senza timori di addebiti imprevisti.

Game Pass, cosa cambia davvero dal 4 novembre: nuove tariffe ma nessuna sorpresa in bolletta

Insomma, dal 4 novembre entreranno ufficialmente in vigore le nuove tariffe del Game Pass, già annunciate durante l’estate da Microsoft. L’azienda ha voluto dare un preavviso di 30 giorni, come previsto dalle normative europee sulla trasparenza nei servizi digitali. Sembra però che la scelta di un linguaggio poco diretto all’ interno delle email di servizio abbia alimentato fraintendimenti e preoccupazioni.

Le segnalazioni sono aumentate a vista d’occhio. Sui canali social e nei gruppi dedicati a Xbox, molti utenti hanno condiviso le proprie email chiedendo chiarimenti. Alcuni hanno temuto un prelievo immediato, altri hanno pensato a un errore di sistema. In realtà, basta controllare il proprio profilo Microsoft per verificare la data di rinnovo. Se l’abbonamento scade più avanti, nessun pagamento avverrà prima di quel momento.

Coloro che non desiderano proseguire con il nuovo piano possono comunque disattivare il rinnovo automatico o cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento, con eventuale rimborso delle mensilità non godute. Tutto è gestibile dalla sezione “Gestisci abbonamento” del sito ufficiale Xbox.