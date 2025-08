FIAT 500 ibrida creata a Mirafiori: torna la citycar più attesa

La nuova FIAT 500 ibrida è quasi pronta, i test proseguono e le foto spia lo confermano. Il design ricalca quello della versione elettrica, tanto da confondere lo sguardo più distratto. E allora cosa cambia davvero? Sotto la griglia anteriore spunta una sottile presa d’aria inedita. Sul retro si nota un terminale di scarico, ancora provvisorio. Sono piccoli segni, ma raccontano una rivoluzione tecnica. L’abitacolo si ispira alla FIAT 500 elettrica, con una qualità visiva superiore rispetto all’attuale modello. Dettaglio non trascurabile è che la trasmissione sarà manuale a 6 rapporti, elemento ormai raro nel segmento. Solo la leva del cambio rompe la simmetria futuristica del cruscotto.

Il motore mild hybrid della nuova FIAT 500

Nel cofano pulsa un 3 cilindri 1.0 Mild Hybrid, da 70 cavalli e 92 Nm di coppia. Una scelta consolidata che guarda alla concretezza. Tanta efficienza, consumi contenuti, costi di manutenzione ridotti. Un propulsore già conosciuto ma perfezionato per questa nuova FIAT 500. Sarà berlina, cabrio o 3+1: ogni versione avrà la stessa grinta e la stessa eleganza. Le differenze estetiche rispetto alla versione a batteria sono minime, quasi invisibili, ma basta premere l’acceleratore per capire che è un’altra macchina. La sensazione di guida cambia, più viva, più coinvolgente.

La produzione partirà a novembre e si vogliono consegnare i primi esemplari entro Natale. Entro dicembre ne usciranno almeno 5.000. Poi il ritmo salirà. Una produzione prevista da 100.000 unità annue può riportare vita in uno stabilimento che oggi lavora a ritmi minimi. Mirafiori, ora legata solo alla FIAT 500 elettrica dai numeri bassi, torna al centro del progetto. Il rilancio non passa per promesse vaghe, ma per una macchina concreta. Realistica, riconoscibile, popolare. Quanto costerà? Si parte da 17.000 euro, un prezzo pensato per chi vuole stile, affidabilità e costi ridotti. Chi dice che le citycar non hanno futuro? Quando tecnologia, tradizione e design si uniscono, anche il segmento più competitivo può risorgere e questa FIAT 500 ibrida sembra nata per dimostrarlo.