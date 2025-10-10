Ad
Intelligenza ArtificialeNews

ChatGPT apre alle app: ecco le prime integrazioni disponibili fuori dall’Europa

Un nuovo passo per l’ecosistema OpenAI è pronto per essere compiuto da ChatGPT, ecco quali sono le app in arrivo fuori dall'Europa.

scritto da Felice Galluccio
ChatGPT

Durante il DevDay 2025, l’evento annuale con cui OpenAI sono arrivate delle novità molto interessanti: è stata annunciata una funzione destinata a cambiare in maniera decisiva l’esperienza d’uso di ChatGPT. Arrivano infatti le cosiddette app integrate. Si tratta di un sistema di API e controlli avanzati che permette al chatbot di interagire direttamente con applicazioni di terze parti, eseguendo comandi concreti e personalizzati.

La funzione è già disponibile in fase iniziale, ma non ancora in Europa, dove il rollout sarà probabilmente più graduale a causa delle normative sulla privacy. Negli altri Paesi, invece, gli utenti possono già sperimentare alcune delle integrazioni più interessanti annunciate da OpenAI.

Prime app compatibili e nuove possibilità d’uso

Tra le app già supportate spiccano Spotify, Canva, Figma, Zillow, Expedia e Coursera, ognuna con un tipo di interazione specifico:

  • Spotify: ChatGPT può cercare l’ultimo album di un artista, creare playlist personalizzate o suggerire musica e podcast in base alle preferenze dell’utente, analizzando la cronologia delle chat;

  • Canva: l’interfaccia dell’app si apre direttamente nel chatbot, consentendo di generare design completi per social, brochure o presentazioni, con la possibilità di chiedere modifiche e continuare la creazione manualmente;

  • Figma: permette di creare e modificare diagrammi o wireframe in base ai file locali, con suggerimenti automatici su stile e layout;

  • Zillow: l’app immobiliare statunitense consente di cercare case in vendita o in affitto con richieste in linguaggio naturale, filtrando per prezzo, posizione e caratteristiche;

  • Expedia: grazie all’integrazione con ChatGPT, si possono trovare hotel e soluzioni di viaggio combinando budget, date e preferenze in un solo comando;

  • Coursera: la piattaforma formativa permette di ricevere suggerimenti su corsi e video didattici in base a un argomento o a un obiettivo professionale.

OpenAI ha inoltre annunciato che l’elenco crescerà nei prossimi mesi, includendo AllTrails, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor e Uber.

Questa evoluzione segna l’inizio di una nuova fase per ChatGPT, che da semplice assistente testuale si trasforma in un hub interattivo capace di agire concretamente sulle app più diffuse.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!