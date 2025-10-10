Always On display: come sfruttarlo al meglio e perché è super utile

Negli ultimi anni molti telefoni, sia Android che iPhone, hanno adottato la funzione Always On Display. Quello che per molti potrebbe essere un semplice dettaglio dal punto di vista estetico, nasconde delle comodità molto interessanti tenendo lo schermo parzialmente acceso e mostrando solo ed unicamente le informazioni più essenziali. Data e ora ma anche tanto altro come il livello della batteria e le notifiche sono visibili senza dover per forza sbloccare il dispositivo.

Per chi usa Android, la funzione si trova nelle impostazioni alla voce “Display” o “Schermo bloccato”. Sui modelli Samsung o Xiaomi si può scegliere il tipo di orologio, lo stile dei colori e persino una piccola immagine di sfondo. Su iPhone, la funzione è disponibile dai modelli 14 Pro in poi e può essere gestita dal menu “Schermo e luminosità”. In entrambi i casi, conviene personalizzare ciò che si desidera visualizzare per non sprecare energia inutilmente.

La paura principale resta quella della batteria, ma i display OLED moderni consumano molto poco: si illuminano solo i pixel necessari, lasciando spento il resto dello schermo. Se si preferisce risparmiare ancora di più, è possibile impostare la funzione in modo che si attivi solo quando si tocca lo schermo o quando il telefono viene sollevato. In questo modo si mantiene la praticità senza incidere troppo sull’autonomia.

Un piccolo dettaglio che migliora l’esperienza d’uso

Lo schermo Always On è utile soprattutto durante la giornata, quando si ricevono molte notifiche o si controllano spesso gli orari. Permette di dare uno sguardo rapido alle informazioni senza distrarsi con altre app o sbloccare il telefono. Alcuni smartphone mostrano anche il meteo, gli appuntamenti del calendario o il titolo della musica in riproduzione.

Dal punto di vista estetico, la funzione offre anche un tocco di personalità. È possibile inserire una scritta, una firma digitale o un logo discreto, rendendo il dispositivo unico. In questo modo lo smartphone diventa non solo più pratico, ma anche più personale, capace di unire stile e funzionalità in un piccolo gesto quotidiano.