MacBook e iMac: come mantenere questi PC sempre veloci nel tempo

Con il passare dei mesi, anche un Mac può perdere parte della sua fluidità. Le cause principali sono file temporanei, cache accumulate e applicazioni che restano attive in background. Il primo passo per recuperare prestazioni consiste nel liberare spazio sul disco. Dalla voce “Informazioni su questo Mac” è possibile aprire la sezione “Archiviazione” e visualizzare cosa occupa più memoria. Eliminare vecchi download, file duplicati e backup di dispositivi iOS ormai obsoleti può restituire diversi gigabyte.

Un altro elemento da controllare è il “Monitoraggio Attività”. Questo strumento, integrato nel sistema, mostra i processi che consumano più CPU e RAM. Alcune app, soprattutto quelle che si avviano automaticamente al login, rallentano l’intero sistema. Rimuoverle dall’elenco di avvio automatico, nelle preferenze utente, riduce il tempo di caricamento iniziale.

È utile anche svuotare periodicamente la cache delle applicazioni e del sistema. Esistono cartelle dedicate in cui macOS conserva dati temporanei per velocizzare le operazioni, ma con il tempo questi file diventano inutili e occupano spazio prezioso. Dopo un riavvio, il sistema li rigenera in modo pulito.

Aggiornamenti e manutenzione software

È inutile dirlo ogni volta: gli aggiornamenti sono necessari e se ci sono vanno assolutamente fatti per avere una piattaforma stabile e compatibile. Ogni versione di macOS include ottimizzazioni che migliorano la gestione della memoria e della grafica. Prima di ogni aggiornamento importante conviene comunque effettuare un backup completo con Time Machine, così da poter ripristinare tutto in caso di problemi.

La stessa attenzione va riservata alle applicazioni. Le versioni più recenti sono spesso ottimizzate per i chip Apple Silicon, più efficienti rispetto alle CPU Intel. Usare software aggiornati consente di sfruttare meglio le risorse del sistema e ridurre i consumi.

Non dimenticate poi di disattivare tutte quelle animazioni e tutti quegli effetti visivi che a primo impatto sembrano interessanti ma che poi non servono a nulla. Con queste operazioni di manutenzione leggera e costante, un Mac rimane stabile e veloce per anni, garantendo prestazioni elevate anche con un uso quotidiano intenso.