AliExpress, attenzione massima sullo sconto di oggi sul POCO F7

POCO F7 può essere vostro in questi giorni su AliExpress con un risparmio nettamente superiore alle aspettative, approfittando dello sconto che l’azienda ha deciso di attivare e di mettere a disposizione del pubblico, raggiungendo un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole e pronto a garantire un risparmio più unico che raro.

La sua scheda tecnica ha inizio con dimensioni e peso superiori alla media, difatti parliamo di un prodotto che raggiunge tranquillamente i 215 grammi di peso, e rispettivamente 163,1 x 77,93 x 8,2 millimetri di spessore. Ciò è “causato” dalla presenza di un ampio display da 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2772 pixel, un AMOLED che presenta densità di 447 ppi e soprattutto un refresh rate a 120Hz.

Le prestazioni sono perfettamente gestite da un processore quasi da top di gamma, essendo il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, octa-core con frequenza di clock a 3,21GHz, che viene a sua volta affiancato dalla presenza della GPU Adreno 825, completata la configurazione con 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che può variare, fino a raggiungere un massimo di 512GB (comunque non espandibile con microSD).

Gli utenti interessati al comparto fotografico saranno comunque soddisfatti di sapere che sono presenti due sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, in questo caso ultragrandangolare.

AliExpress, quanto vi costa il POCO F7

Il POCO F7 ha un prezzo di vendita tutt’altro che impossibile da raggiungere, anche se comunque va detto che il listino iniziale di 563,50 euro sia abbastanza elevato per molti. Fortunatamente ci pensa AliExpress a farci risparmiare al massimo, con la presenza di uno sconto di 236 euro, in modo tale da arrivare a spendere solamente 327,28 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo collegandovi qui.

Spedizione in questo caso effettuata dalla Spagna, con consegna garantita entro 7 giorni (non lavorativi) e possibilità di reso entro 15 giorni.