Tesla: la nuova Model Y economica si mostra davvero così?

Le immagini senza camuffamento della nuova Tesla hanno scatenato un turbine di ipotesi e curiosità. È davvero il segnale che il lancio è vicino? Il frontale appare subito diverso. Scompare la barra a LED che univa i fari, sostituita da linee più pulite. Il paraurti anteriore mostra un disegno essenziale, quasi minimalista. I cerchi sembrano più piccoli rispetto a quelli delle versioni attuali, segno di un’attenzione al contenimento dei costi. Si nota anche l’assenza del tetto panoramico in vetro, dettaglio già anticipato dal codice firmware di Tesla. Tutto fa pensare a un progetto mirato a ridurre ogni elemento superfluo. La carrozzeria, priva di camuffamenti, lascia intendere che la presentazione ufficiale possa essere imminente. Chi ha visto le foto giura che l’auto trasmetta comunque una forte identità Tesla, pur nella sua semplicità.

Interni semplificati, stessa anima Tesla elettrica

Le immagini non mostrano ancora l’abitacolo della versione economica della Tesla, ma alcune indiscrezioni parlano di una cabina dal design essenziale. Niente display posteriore da 8 pollici, controlli dei sedili semplificati, illuminazione ambientale ridotta e impianto audio meno sofisticato. Tutto sarebbe stato pensato per abbattere il prezzo, mantenendo però l’esperienza Tesla. Il software di bordo resterebbe comunque il punto di forza. Anche la connettività e gli aggiornamenti over-the-air non dovrebbero mancare. Le prestazioni, invece, potrebbero essere leggermente inferiori rispetto ai modelli più costosi, forse per una batteria o un powetrain meno potenti.

Ora, quanto costerà questa nuova Tesla Model Y? Il prezzo sarà il vero ago della bilancia. Se troppo vicino alle versioni già in vendita, il rischio è che il pubblico non la consideri davvero conveniente. Un precedente c’è: la versione base del Tesla Cybertruck, poi uscita di scena per scarso interesse. Le voci parlano di un possibile debutto negli Stati Uniti, ma l’arrivo in Europa resta incerto. Se la strategia di Tesla punterà sul valore e non sul lusso, il mercato potrebbe accoglierla con entusiasmo. Le immagini senza camuffamento, del resto, sembrano dire una cosa sola: l’attesa sta per finire.