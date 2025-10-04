Tesla Model 3 e Model Y: gli aggiornamenti che cambiano tutto

Tesla ha deciso di mettere mano alle sue auto più popolari, Model 3 e Model Y, con una serie di aggiornamenti che segnano un passo importante nella strategia dell’azienda. Non si parla di rivoluzioni, ma di miglioramenti pensati per la vita reale, quelli che rendono l’esperienza al volante più piacevole e intuitiva.

La nuova Model 3 porta con sé una batteria da 82 kWh che spinge l’autonomia fino a circa 750 chilometri, un valore che la colloca tra le elettriche più efficienti del mercato. Ma la vera sorpresa non è tecnica: dopo anni di pulsanti touch, Tesla ha deciso di riportare gli indicatori di direzione classici. Una scelta quasi “controintuitiva” per un marchio futurista, ma che molti guidatori chiedevano da tempo.

Un’altra piccola chicca è la telecamera frontale integrata nel paraurti, dotata di riscaldatore e sistema di pulizia automatica: un aiuto concreto per i sistemi di assistenza alla guida, soprattutto in inverno o sotto la pioggia.

Tesla Model Y cambia volto e guarda al futuro

La sorella SUV della Model 3, ossia la Model Y, riceve un restyling elegante, con nuove luci a barra continua e interni più curati. Anche qui tornano le leve fisiche per gli indicatori, segno che Tesla sta cercando di trovare un equilibrio tra innovazione e praticità.

In Cina debutta inoltre la Model Y “L”, una versione allungata con sei posti, pensata per le famiglie e i viaggi più lunghi. Per il momento limitata al mercato cinese ma potrebbero esserci sblocchi futuri internazionali. Parallelamente, l’azienda di Elon Musk starebbe lavorando a una versione più economica, con meno optional ma prezzo più accessibile, per allargare la platea di chi sogna un’auto Tesla.

In sintesi, questi aggiornamenti mostrano un cambio di rotta: Tesla non vuole più stupire solo con la tecnologia, ma anche con la cura per i dettagli quotidiani. E in fondo, è proprio lì che si vince la fiducia dei conducenti.