OTTOCAST Mirror Touch, l’adattatore Apple CarPlay e Android Auto rivoluzionario | RECENSIONE

Negli ultimi anni la nostra esperienza in auto è cambiata radicalmente. L’infotainment, un tempo relegato a radio FM e lettori CD, oggi è diventato un’estensione naturale dello smartphone. Ma c’è ancora un punto dolente: i sistemi integrati, spesso, impongono limiti pesanti. Alcune auto supportano solo CarPlay cablato, altre hanno Android Auto ma senza possibilità di sfruttare app di streaming o contenuti multimediali al di fuori della navigazione e della musica.

Per questo ci ha incuriosito il nuovo Ottocast Mirror Touch, un adattatore che promette non solo di eliminare i cavi, ma anche di introdurre il primo controllo dual touch bidirezionale al mondo, permettendo di usare lo schermo della macchina come se fosse lo smartphone stesso. Un’idea che, se ben realizzata, può trasformare qualsiasi viaggio.

Abbiamo deciso di provarlo per alcune settimane su due auto differenti: una con CarPlay cablato di fabbrica, l’altra con un sistema aftermarket basato su Android. L’obiettivo era verificare se le promesse di fluidità, compatibilità e facilità d’uso fossero davvero mantenute.

Installazione e compatibilità

La configurazione è stata sorprendentemente rapida. Basta collegare il dispositivo alla porta USB della vettura e attendere che venga riconosciuto. In pochi istanti ci siamo trovati davanti alla schermata che permette di scegliere fra CarPlay wireless, iOS Mirror e Android Mirror.

Una delle prime cose che ci ha colpito è stata la semplicità plug & play: non c’è bisogno di scaricare applicazioni aggiuntive, non occorre smanettare tra menu complicati. Tutto avviene in automatico e in meno di un minuto il telefono era già proiettato sullo schermo centrale.

Abbiamo testato la compatibilità con un iPhone 15 Pro e con uno smartphone Android recente dotato di supporto DisplayPort. In entrambi i casi, il mirroring è avvenuto senza problemi. La fluidità era immediatamente percepibile e l’assenza di lag evidente.

La nostra esperienza quotidiana

Durante l’utilizzo quotidiano ci siamo resi conto che il vero punto di forza del Mirror Touch è la naturalezza con cui si integra nell’esperienza di guida. Non si ha mai la sensazione di interagire con un “aggeggio esterno” o con una soluzione di fortuna, ma con un sistema nativo dell’auto.

Un esempio pratico: partendo per lavoro la mattina, uno di noi ha proiettato direttamente la schermata principale dell’iPhone sul display centrale. Senza dover aprire CarPlay o limitarsi alle app consentite, era possibile gestire qualsiasi cosa – dalle mail in arrivo su Outlook alle chat su WhatsApp. Naturalmente, abbiamo sempre usato i comandi vocali per non distrarci.

Un’altra situazione interessante si è verificata durante un lungo viaggio in autostrada. Grazie al Bi-Mirroring uno dei passeggeri è riuscito a proiettare un video YouTube direttamente sul display, trasformando l’auto in una sorta di mini sala cinema per chi non guidava. L’audio, perfettamente integrato con l’impianto stereo dell’auto, ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

Prestazioni e qualità video

Uno dei dubbi iniziali riguardava la latenza. Spesso i sistemi wireless introducono ritardi fastidiosi che rendono l’interazione poco piacevole. Con l’Ottocast Mirror Touch, invece, ci siamo trovati davanti a una latenza ridotta a soli 80ms, praticamente impercettibile.

Abbiamo voluto stressarlo con diversi scenari: navigazione in tempo reale su Google Maps, streaming musicale su Spotify, visione di un episodio su Netflix. In nessun caso abbiamo notato interruzioni o cali di qualità. L’immagine resta nitida, i colori fedeli e l’audio ben sincronizzato.

Un altro dettaglio importante riguarda la porta di ricarica integrata da 27W: mentre lo smartphone era connesso in mirroring, continuava a ricaricarsi senza cali di batteria. Un plus che in viaggi lunghi fa davvero la differenza.

Sicurezza e concentrazione alla guida

Uno degli aspetti che abbiamo più apprezzato è stato il contributo alla sicurezza. Non avere il telefono in mano, né sul supporto, significa ridurre le occasioni di distrazione. Lo schermo della macchina diventa l’unico punto di riferimento e tutto può essere gestito con tocchi rapidi o comandi vocali.

Secondo i dati forniti dal produttore, questo tipo di soluzione può ridurre fino all’85% i rischi legati all’uso del telefono in auto. Non possiamo confermare con numeri, ma di sicuro abbiamo percepito una guida più rilassata e ordinata.

Il controllo bidirezionale: la vera rivoluzione

Se c’è una funzione che ci ha davvero colpiti, quella è senza dubbio il controllo bidirezionale. Non si tratta solo di duplicare lo schermo del telefono sul display dell’auto, ma di poterlo controllare come se fosse il telefono stesso.

Abbiamo fatto una prova concreta: aprendo Safari sull’iPhone 15 proiettato, era possibile scorrere le pagine, digitare sulla tastiera virtuale e perfino guardare un video integrato in una pagina web, il tutto direttamente dal touchscreen della macchina. Non era necessario toccare il telefono, e l’esperienza era immediata, senza lag o scatti.

Questa funzione apre scenari nuovi, soprattutto per chi utilizza spesso lo smartphone per lavoro. Ad esempio, abbiamo risposto a una mail urgente direttamente dall’interfaccia della vettura, senza dover armeggiare con il telefono o fermarci a lato strada.

Viaggi lunghi e utilizzo in famiglia

Uno dei momenti in cui l’Ottocast Mirror Touch ci ha convinti definitivamente è stato durante un viaggio in autostrada di circa cinque ore.

Il passeggero sul sedile anteriore ha avviato una maratona su Netflix, mentre sul sedile posteriore un altro passeggero preferiva guardare video su YouTube. Grazie al Bi-Mirroring, è stato possibile alternare facilmente i contenuti sullo schermo centrale senza interrompere la connessione o dover riconfigurare tutto da capo.

Un altro esempio pratico: durante un viaggio con bambini, abbiamo proiettato un cartone animato. L’audio, gestito dagli altoparlanti dell’auto, ha reso l’esperienza coinvolgente e ha permesso ai più piccoli di distrarsi, lasciando guidatore e passeggeri più tranquilli. In quel momento abbiamo davvero capito come questo piccolo accessorio potesse trasformare un normale tragitto in un viaggio più piacevole.

Stabilità della connessione e zero lag

Abbiamo già accennato alla latenza molto bassa, ma vale la pena sottolinearlo: il Mirror Touch garantisce una connessione stabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Durante le prove non abbiamo mai perso la connessione né notato freeze improvvisi. Questo aspetto ci fa dunque ben sperare in quanto in altre situazioni e in corrispondenza di dispositivi simili, c’erano state problematiche legate proprio alle suddette situazioni.

Abbiamo provato anche a collegare lo smartphone in hotspot per utilizzare internet in auto e, sorprendentemente, la qualità del mirroring non ne ha risentito. Le app continuavano a rispondere senza ritardi, i video scorrevano senza buffering e la navigazione GPS restava precisa. In realtà non ce lo aspettavamo, ma alla fine siamo rimasti piacevolmente sorpresi e abbiamo dato un ulteriore punto di merito a questo Ottocast Mirrror Touch.

Funzioni extra che fanno la differenza

Uno degli aspetti che distingue l’Ottocast Mirror Touch da altri adattatori provati in passato è la quantità di funzioni extra intelligenti. Sono infatti queste a rendere uno dei migliori prodotti del momento un vero e proprio asso nella manica dei guidatori. Ecco una lista di funzionalità che abbiamo identificato tra le migliori circolazione:

Orientamento automatico : che il telefono sia in verticale o orizzontale, l’immagine viene adattata al meglio sullo schermo dell’auto, senza bisogno di impostazioni manuali;

Risoluzione adattiva : le app si adattano in tempo reale al formato del display, evitando immagini stirate o con bande nere fastidiose;

Protezione contro il surriscaldamento : durante i test più lunghi (anche tre ore di streaming continuo) l’adattatore non ha mai dato segni di calo di prestazioni o eccessivo riscaldamento;

Cavo rinforzato : il cavo in dotazione è progettato per resistere a oltre 10.000 piegature, un dettaglio che in auto fa la differenza, visto quanto spesso i cavi si usurano;

Ricarica rapida integrata (27W): fondamentale nei viaggi lunghi, perché mantiene il telefono carico anche se si sta usando intensamente per streaming, navigazione e app pesanti.

Differenze rispetto ad altri adattatori provati

In passato avevamo provato soluzioni simili, come adattatori che trasformavano CarPlay cablato in wireless o dongle pensati solo per Android Auto. Il limite principale era sempre lo stesso: funzionalità ridotte e app bloccate.

Molti dispositivi permettono solo di duplicare alcune app compatibili con CarPlay o Android Auto, lasciando fuori tutto il resto. Con l’Ottocast Mirror Touch, invece, l’intero telefono è proiettato senza restrizioni.

Un altro punto a favore è la modalità di commutazione semplice: basta un tocco per passare da CarPlay wireless al mirroring completo. Non c’è bisogno di riavviare o scollegare. È un dettaglio che semplifica molto la vita e rende il prodotto adatto a chi condivide spesso l’auto con altre persone.

Aspetti di sicurezza e comfort

Non possiamo non soffermarci sull’aspetto sicurezza. In un’epoca in cui la distrazione al volante è uno dei principali rischi, avere un sistema che centralizza tutto sullo schermo dell’auto riduce la necessità di interagire direttamente con lo smartphone.

Abbiamo notato che, durante i giorni di test, non ci siamo mai trovati a cercare il telefono per controllare notifiche o app. Tutto era già a portata di mano sul display centrale. Questo non solo ha reso la guida più sicura, ma anche più rilassata.

Il comfort è stato un altro punto chiave: niente più cavi penzolanti, niente più porte del telefono occupate. Il cruscotto rimane ordinato e l’auto più pulita, con un’esperienza che sembra integrata di fabbrica.

Piccole criticità riscontrate

Nonostante l’esperienza globale sia stata molto positiva, abbiamo rilevato alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Ovviamente questi non riguardano particolari criticità, dal momento che tutti i prodotti di qualsiasi calibro di qualsiasi costo, hanno qualche piccola mancanza che può essere colmata anche con dei semplici aggiornamenti software. Ecco cosa abbiamo riscontrato in questo caso:

Compatibilità Android limitata : non tutti i dispositivi supportano la funzione DP per il mirroring. Prima dell’acquisto conviene controllare con attenzione;

Aggiornamenti firmware : nei primi utilizzi abbiamo notato che l’adattatore ha richiesto un aggiornamento per correggere alcuni piccoli bug. Nulla di grave, ma può risultare un passaggio tecnico per chi non è pratico;

Uso improprio: il fatto di poter accedere a tutte le app, inclusi social e streaming video, comporta un rischio se il guidatore non usa buon senso. Il dispositivo non impone limiti, quindi la responsabilità ricade completamente sull’utente.

Il bilancio finale

Dopo settimane di utilizzo possiamo dire che l’Ottocast Mirror Touch ha superato le nostre aspettative. Non è solo un adattatore, ma un vero e proprio aggiornamento tecnologico per qualsiasi auto.

Abbiamo apprezzato la sua immediatezza, la qualità del mirroring, la stabilità della connessione e la comodità del controllo bidirezionale. Durante i viaggi lunghi ha reso l’esperienza più piacevole per tutti i passeggeri, mentre nel quotidiano ci ha permesso di guidare in modo più ordinato e sicuro.

Non è esente da limiti, soprattutto per chi possiede smartphone Android non compatibili, ma nel complesso rappresenta oggi una delle soluzioni più complete sul mercato.

Se fino a qualche mese fa CarPlay wireless sembrava il traguardo massimo, con questo dispositivo si apre un livello superiore, dove smartphone e auto si fondono davvero in un unico ecosistema. Fortunatamente tutti gli utenti che desiderano un prodotto del genere possono trovarlo sia sul sito ufficiale che su Amazon, dove il prezzo è particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto che è disponibile con il 10% di sconto grazie alle offerte a tempo del colosso e-commerce. Il costo finale è infatti di circa 90 €, un ottimo a fare per chi vuole trasformare gli interni della sua auto per farla diventare un vero cinema o un punto di controllo multimediale.

Il prodotto è disponibile nella sua tipica colorazione scura e con due anni di garanzia. Inoltre c’è anche la spedizione veloce che sarà a casa vostra in 24 ore.