Kodak: due nuove pellicole aprono le porte all’analogico

In un’epoca in cui l’immagine digitale domina ogni schermo, il ritorno della fotografia analogica sembra un gesto controcorrente. È in tale contesto che Kodak ha deciso di tornare a puntare la sua attenzione sulle pellicole. La presentazione delle nuove Kodacolor 100 e Kodacolor 200 segna non soltanto il rilancio di un prodotto. Rappresenta anche la riaffermazione dell’idea che l’immagine può ancora essere “materiale”. Si tratta di una strategia consapevole per intercettare un mercato in trasformazione. I nuovi Kodacolor, infatti, non introducono emulsioni completamente inedite. Ma reinterpretano modelli già noti, come ProImage 100 e Color Plus 200, sotto una veste rinnovata. Una scelta che rivela l’intenzione di offrire prodotti familiari, affidabili e soprattutto accessibili, con un prezzo che si aggira attorno ai nove euro a rullino.

Nuovo ritorno all’analogico per Kodak

Dietro la semplicità dell’annuncio si intravede una riflessione più ampia. La fotografia digitale ha reso immediato ogni gesto creativo, cancellando l’attesa tra scatto e risultato. Mentre l’analogico ripropone un ritmo diverso. In tal senso, il gesto di Kodak non è solo industriale ma anche culturale. Rimettere in circolazione le pellicole significa restituire a molti la possibilità di accedere a un’esperienza sensoriale e meditativa. Il tutto in contrasto con la velocità che contraddistingue la fotografia digitale contemporanea.

L’operazione potrebbe, dunque, essere letta come un segnale del mutamento più profondo in atto nella cultura visiva. Un ritorno che potrebbe affascinare tutti gli appassionati di fotografia “vecchio stile“. Kodak, scegliendo di tornare protagonista della propria distribuzione, si colloca al crocevia tra passato e futuro, riaffermando il valore di una manualità che non vuole scomparire. Per molti, caricare un rullino e attendere il suo sviluppo non è più solo un atto tecnico, ma un modo di tornare a guardare il mondo con uno sguardo diverso. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le prime reazioni del mercato della fotografia a tale novità.