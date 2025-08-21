Kodak, è davvero la fine per il simbolo della fotografia?

Per oltre un secolo Kodak ha rappresentato la fotografia nel mondo. I suoi rullini gialli e rossi sono stati il simbolo di milioni di momenti impressi su pellicola, dalle foto di famiglia alle immagini più iconiche della storia. Negli anni d’oro l’azienda americana dominava incontrastata, tanto da sembrare intoccabile. Eppure, il passaggio all’era digitale ha cambiato tutto persino per un colosso del genere.

La società, pur avendo inventato una delle prime macchine fotografiche digitali già negli anni Settanta, non ha saputo sfruttare l’innovazione. Al contrario, ha continuato a puntare a lungo sulla pellicola, temendo di danneggiare l’identità del proprio business. Una scelta che nel tempo si è rivelata fatale. Quando i competitor hanno spinto con decisione sulle fotocamere digitali, Kodak si è trovata indietro, incapace di recuperare terreno.

Un marchio leggendario in difficoltà, Kodak tra nostalgia e tentativi di rilancio

Negli anni successivi la compagnia ha tentato più volte di reinventarsi. Dopo aver dichiarato bancarotta nel 2012, Kodak ha provato a rilanciarsi con stampanti, smartphone brandizzati e anche con incursioni nel mondo delle tecnologie emergenti. Tuttavia, nessuna di queste mosse ha riportato la solidità economica e la centralità culturale di un tempo. Oggi il marchio sopravvive soprattutto grazie alla forza della sua immagine storica e ad alcune nicchie di mercato, come la stampa fotografica professionale e la produzione di pellicole per cinema e fotografia analogica. Quest’ultimo segmento, sostenuto da una rinata passione per l’analogico tra appassionati e registi, rappresenta una sorta di nuova linfa, seppur limitata.

Una leggenda in bilico

La domanda resta aperta, è davvero la fine per Kodak? Forse non del tutto. L’azienda non ha più il peso di un tempo, ma rimane un marchio con un’enorme eredità culturale e un seguito affettivo non trascurabile. Il futuro dipenderà dalla sua capacità di trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione, senza vivere solo di ricordi. Per ora, Kodak rimane un simbolo della fragilità anche dei giganti dell’industria.