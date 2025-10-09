Vivo V50 Lite ha un prezzo ASSURDO su AliExpress con regalo imperdibile

Una promozione che gli utenti devono saper cogliere subito al volo, disponibile su AliExpress, riguarda sicuramente il Vivo V50 Lite, dispositivo di fascia media, che oggi può essere vostro con un risparmio nettamente superiore alle aspettative.

Il prodotto è caratterizzato da un display AMOLED da 6,77 pollici di diagonale, capace di raggiunge una risoluzione massima di 2392 x 1080 pixel, un refresh rate che si estende fino a 120Hz, una luminosità massima di 1800 nit, e la sua capacità di coprire buonissima parte della gamma cromatica DCI-P3, con i suoi 387 ppi. Sotto il cofano si può trovare un processore MediaTek Dimensity 6300, octa-core con una frequenza di clock fino a 2,4GHz, e processo produttivo a 6 nanometri. La configurazione di base prevede comunque 8GB di RAM LPDDR4x (che può essere incrementata virtualmente fino a 12GB), affiancata da 256GB di memoria interna UFS2.2.

La batteria è un componente da 6500mAh, quantitativo più che valido e convincente, con ricarica rapida a 90W, pronto per garantire una usabilità quotidiana elevata nel tempo. Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica Funtouch OS 15, è uno smartphone con certificazione IP65, quindi completamente resistente a schizzi d’acqua e polvere, oltre che pronto a proteggersi da graffi e urti con il display Gorilla Glass.

Vivo V50 Lite, quanto costa su AliExpress

La promozione, disponibile direttamente a questo link, abbassa il livello di spesa dai 359,90 euro previsti originariamente di listino, a soli 250,49 euro. L’utente può affidarsi a un prodotto commercializzato con garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, oltre che essere completamente sbrandizzato.

Ciò che lo rende ancora più semplice è sicuramente la presenza in confezione di due regali: il primo è il caricabatterie da 90W (un plus non da poco, se considerate che al giorno d’oggi praticamente tutti i produttori non lo includono più), il secondo invece riguarda le cuffiette, o auricolari, TWS 3e.