Very Winback 4,99 ritorna per gli ex clienti

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile proporrà nuovamente l’attivazione di una super offerta per alcuni suoi ex clienti selezionati. Si tratta ancora una volta dell’offerta mobile denominata Very Winback 4,99 200 Giga. Questa volta l’offerta in questione saranno proposta anche ad alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre.

Very Mobile, ritorna per alcuni ex clienti selezionati l’offerta Very Winback 4,99 200 Giga

Alcuni ex clienti selezionati dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno tornare attivando una super offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Winback 4,99 200 Giga. L’offerta in questione sarà inoltre disponibile all’attivazione da alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre.

L’offerta in questione è estremamente conveniente. Come suggerisce anche il nome, infatti, ad un costo di appena 4,99 euro al mese, gli utenti potranno avere accesso ad un bundle molto ricco. Nello specifico, gli utenti che torneranno con l’operatore potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questo bundle sarà valido per navigare con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità massima pari a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. In alcuni, però, l’operatore virtuale proporrà anche la navigazione in 5G alla massima velocità disponibile. Questo sarà possibile grazie al 5G Full Speed di Very Mobile, che permetterà di navigare ad una velocità massima pari a 2000 Mbps in download e fino a 200 Mbps in upload.

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’operatore virtuale Very Mobile proporrà uno o ben due mesi di rinnovo totalmente gratis. Tutto questo però potrebbe variare. L’operatore sta infatti personalizzando la proposta dell’offerta in base agli utenti. In alcuni casi, ad esempio, c’è come ultima data disponibile il 12 ottobre 2025, mentre in altri casi la data è differente. In ogni caso, gli ex clienti coinvolti riceveranno una apposita comunicazione da parte dell’operatore tramite una campagna sms.