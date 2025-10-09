YouTube Music: arriva la traduzione automatica dei testi

YouTube Music continua la sua evoluzione. L’ultima novità in fase di test è la traduzione automatica dei testi delle canzoni. Si tratta di una funzione pensata per chi ascolta musica da tutto il mondo e vuole finalmente comprenderne il significato senza uscire dall’app.

Come segnalato da Android Authority, la nuova opzione compare nella sezione “Lyrics” sotto forma di un pulsante “Translate”. Quest’ ultimo consente di visualizzare la versione tradotta del testo nella lingua impostata sul dispositivo. Se lo smartphone è configurato in italiano, i testi saranno mostrati automaticamente in italiano; se in inglese, la traduzione apparirà in inglese, e così via. L’operazione è istantanea e completamente gestita da un sistema di traduzione basato su AI.

Al momento, il test riguarda un numero limitato di utenti e la funzione è riservata agli abbonati YouTube Music Premium. Gli utenti della versione gratuita dovranno quindi attendere. Parliamo però comunque di un passo importante per rendere la piattaforma più completa e competitiva rispetto a rivali come Spotify e Apple Music, che già offrono opzioni di traduzione o visualizzazione dei testi.

AI e musica: Google migliora l’esperienza d’ascolto su YouTube Music

La traduzione automatica rappresenta un’aggiunta importante per chi ascolta brani internazionali, ma anche un segnale chiaro della direzione che YouTube Music sta prendendo. La piattaforma infatti intende integrare l’IA per semplificare e arricchire l’esperienza utente. Fino ad oggi, comprendere i testi di una canzone straniera significava dover copiare il testo, aprire Google Translate e incollare manualmente i versi. Con questa novità, tutto avviene in modo fluido e direttamente sull’app.

La piattaforma non a caso, negli ultimi anni, ha investito molto in funzioni interattive. Si va dalla possibilità di condividere versi sui social fino alle visualizzazioni animate sincronizzate con la musica, pensate per rendere l’ascolto più coinvolgente. L’arrivo delle traduzioni integrate conferma quindi l’ obiettivo di rendere la musica non solo un’esperienza sonora, ma anche culturale e accessibile a un numero sempre più alto delle persone.

Anche se YouTube Music non ha ancora raggiunto la popolarità dei giganti dello streaming, ha costruito una comunità fedele di utenti. Di conseguenza con la traduzione dei testi, Google punta a consolidare ancora di più questa identità, una piattaforma globale, capace di far capire la musica a tutti, in ogni lingua