Apacer: arriva un dispositivo che unisce SSD e profuma ambiente

Nel panorama sempre più ibrido tra tecnologia e benessere personale, le aziende del settore informatico sembrano sperimentare nuove forme di contaminazione tra funzionalità e sensorialità. L’idea di dispositivi capaci non solo di garantire prestazioni elevate, ma anche di creare un ambiente più gradevole, sta trovando le sue prime applicazioni concrete. A tal proposito, si colloca l’ultimo prodotto di Apacer, ovvero l’SSD esterno AS712. Un dispositivo che integra anche un diffusore di oli essenziali. La proposta si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’esperienza utente, dove l’aspetto sensoriale assume un ruolo centrale. Il design dell’AS712 rispecchia tale tendenza. Con linee minimaliste, materiali misti tra plastica, metallo e bambù, un’estetica che richiama la calma e la naturalezza. Al centro del dispositivo si trova un alloggiamento con una pietra aromatica che funge da elemento di diffusione.

SSD Apacer utile anche come diffusione di oli essenziali

L’utilizzo è semplice. Basta versare poche gocce dell’olio essenziale preferito per ottenere una profumazione costante, indipendente dal funzionamento elettronico del drive. Dal punto di vista tecnico, l’AS712 non rinuncia alle prestazioni. Dotato di connessione USB 3.2 Gen 2, sfrutta memorie 3D NAND. Ciò per garantire velocità di trasferimento fino a 1.000 MB/s in lettura e 900 MB/s in scrittura. Apacer sottolinea, inoltre, l’attenzione ai materiali sostenibili e riciclati. Scelta coerente con una strategia aziendale orientata alla riduzione dell’impatto ambientale.

Come anticipato, il diffusore non è integrato nel funzionamento dell’SSD. Si tratta di un accessorio esterno, del tutto indipendente. Il quale non influisce sulle prestazioni. In teoria, lo stesso effetto olfattivo potrebbe essere ottenuto con una comune pietra aromatica posizionata accanto al computer. Ciò non toglie che la mossa di Apacer rappresenta un esercizio di marketing esperienziale. Volto a differenziare un prodotto tecnologico in un mercato ormai saturo e competitivo. Il nuovo SSD sarà disponibile, almeno inizialmente, solo nella versione da 1 TB. Il prezzo, invece, resta ancora da definire.